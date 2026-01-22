Madelyn Cline startet 2026 mit stylisher neuer Frisur

Madelyn Cline (28) sorgt in Los Angeles für Gesprächsstoff – und das nicht wegen einer neuen Rolle, sondern wegen einer radikalen Typveränderung. Die Outer Banks-Schauspielerin zeigte kürzlich bei der Premierenparty zu Paris Hiltons (44) Musik-Doku "Infinite Icon: A Visual Memoir" erstmals ihren neuen, stumpf geschnittenen Bob, so People. Statt der langen Beachwaves, mit denen sie als Sarah Cameron berühmt wurde, trug Madelyn Cline ihr deutlich kürzeres Haar hinter die Ohren gesteckt. Im angesagten Party-Spot feierte sie mit anderen Gästen und bewegte sich entspannt durch die Menge.

Für ihren ersten Auftritt mit dem neuen Cut setzte Madelyn optisch noch einen drauf: In einem braunen Pelzmantel, kombiniert mit schwarzen Jeans, spitzen Heels und natürlichem Glow-Make-up, erinnerte die Schauspielerin an Margot Tenenbaum aus dem Kultfilm "The Royal Tenenbaums". Fotos, die bei der Afterparty entstanden, zeigen sie gut gelaunt mit einem Lolli in der Hand, unter anderem an der Seite von Lukas Gage (30) und Kiernan Shipka (26). Obwohl Madelyn den Look bisher noch nicht offiziell auf Instagram vorgestellt hat, kursieren die Party-Schnappschüsse bereits auf X und anderen Plattformen und werden dort eifrig geteilt. "Ich bin buchstäblich auf die Knie gefallen madelyn cline du bist alles", schwärmte ein User auf X.

Die Reise als Serienfigur begann für sie 2020 im Alter von 22 Jahren und brachte der Schauspielerin nicht nur weltweiten Erfolg, sondern auch viel Aufmerksamkeit für ihr Aussehen, über das sie im Sommer 2025 in einem Interview mit Allure offen sprach. Dort erzählte sie, dass sich ihr Körper mit Stress, Trennungen und wechselnden Essgewohnheiten verändert habe und sie es "sehr bizarr" finde, wie sehr Zuschauer auf ihr Gewicht achten. Nach früheren Romanzen, einschließlich ihrer Beziehung zu Co-Star Chase Stokes (33), möchte sie sich zunächst auf ihre Karriere und sich selbst konzentrieren. Prominente Auftritte wie der in Los Angeles zeigen, dass sie dabei vor allem auch modisch neue Wege geht.

Getty Images Madelyn Cline, Schauspielerin

Getty Images Madelyn Cline, Schauspielerin

Jackson Lee Davis/Netflix © 2023 Chase Stokes und Madelyn Cline am Set von "Outer Banks"

