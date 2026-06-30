Steph Claire Smith plaudert über wenig Oralsex während Ehe

Offen und ohne Scheu teilt Steph Claire Smith (32) intime Details aus ihrem Eheleben mit Ehemann Josh Miller. Die australische Influencerin und Unternehmerin sprach jetzt in ihrem Podcast "KICPod" darüber, dass sie ihrem Mann zu Beginn ihrer Beziehung einen falschen Eindruck davon vermittelt hat, wie sehr sie Oralsex mag – und dass sie diese Situation bis heute einholt. "Es ist wirklich wichtig, welche Erwartungen man zu Beginn einer Beziehung setzt, denn ich denke ehrlich gesagt, dass das der Grund dafür ist, warum Josh so ein Problem damit hat, dass ich ihm so selten einen blase", gab die 32-Jährige unverblümt zu.

Zu Beginn ihrer Beziehung mit Josh war Steph nach eigener Aussage noch ganz begeistert von der Idee und habe ihrem Partner entsprechende Hoffnungen gemacht. "Als wir anfingen, uns zu daten, war ich voll dabei und sehr ausführlich darin, wie es ablaufen würde", erklärte sie im Podcast. Heute komme das kaum noch vor – und sie macht sich selbst dafür verantwortlich: "Ich habe mir das selbst eingebrockt." In den Kommentaren fügte sie außerdem hinzu, dass sie es vielleicht mehr genießen würde, wenn sie besser darin wäre – und besser darin wäre, wenn sie es öfter täte.

Viele Frauen unter dem Beitrag stimmten ihr zu und teilten ähnliche Erfahrungen. Eine Userin schrieb: "Oh, genau das! Ich stimme dir so sehr zu, Steph!" Eine andere kommentierte: "Ich liebe das! Bei mir war das genauso, aber nach unserem ersten Kind habe ich das Interesse daran verloren." Nicht alle reagierten jedoch verständnisvoll. Ein männlicher Kommentator warnte deutlich: "Es ist zum Lachen, dass das für Frauen zum Lachen ist. Sie wird sehr überrascht sein, wenn er sie betrügt."

Steph und Josh heirateten im November 2019 bei einer Festival-Hochzeit am Murray River – genau ein Jahr nach ihrer Verlobung an demselben Ort. Gemeinsam haben die beiden mittlerweile zwei Kinder: Sohn Harvey kam im Mai 2021 zur Welt, ihre Tochter Billie Claire folgte vergangenes Jahr. Steph ist neben ihrer Rolle als Influencerin auch als Unternehmerin aktiv und teilt in ihrem Podcast "KICPod" regelmäßig persönliche Einblicke in ihr Leben – nun auch detaillierte Einblicke in ihr Liebesleben mit Ehemann Josh.

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Instagram / stephclairesmith Fitnessinfluencerin Steph Claire Smith Zuhause

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Instagram / stephclairesmith Steph Claire Smith und ihr Mann Josh Miller, März 2026

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Instagram / stephclairesmith Steph Claire Smith, Juni 2026

Instagram / stephclairesmith Steph Claire Smith und ihr Mann Josh Miller mit ihren Kindern, Juni 2026

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