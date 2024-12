Steph Claire Smith präsentiert ihren Babybauch im Bikini

Steph Claire Smith (30) hat mit einem neuen Video auf Instagram für Aufsehen gesorgt. In einem Clip zeigte die australische Podcasterin stolz ihren wachsenden Babybauch in einem knappen Bikini und sang beherzt bei Lily Allens (39) Song "F*ck You" mit. Mit diesem Auftritt reagierte Steph auf Bodyshaming-Trolle, die ihr nahegelegt hatten, sich als werdende Mutter mehr zu verhüllen. Die Influencerin kommentierte ihren Beitrag daraufhin mit den eindeutigen Worten: "Ich mach' mein Ding, ihr macht eures."

Ihre Fans lobten Steph in der Kommentarspalte des Social-Media-Posts für ihre Selbstsicherheit und ihre klare Botschaft gegen Bodyshaming. Ein Bewunderer hob hervor: "Ja! Unsere Kinder verdienen Eltern, die sich selbst und ihren Körper feiern – vor allem Mamas. In allen Phasen unseres Lebens." Ein anderer schwärmte wiederum anerkennend: "Wenn ich wie du aussehen würde, würde ich die ganze Zeit im Bikini herumlaufen."

Neben ihrer Tätigkeit als Influencerin und Podcasterin ist Steph Mutter des dreijährigen Harvey, den sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Josh Miller großzieht. Das Paar erwartet nun sein zweites Kind. Diese freudige Nachricht verkündete die Medienpersönlichkeit vor rund einem Monat auf Instagram mit einer Reihe Schwarz-Weiß-Fotos und den Worten: "Harvey wird zum großen Bruder!"

Instagram / stephclairesmith Steph Claire Smith, ihr Sohn Harvey und ihr Mann Josh Miller im Mai 2024

Instagram / stephclairesmith Steph Claire Smith im November 2024

