Hochschwangere Steph Claire Smith rekapituliert Mama-Alltag

Die australische Fitness-Influencerin Steph Claire Smith (31) hat ihren Fans am Wochenende einen Blick auf ihren wachsenden Babybauch gewährt. Auf Instagram teilte die werdende Mutter gleich mehrere Fotos, die sie in den letzten Wochen ihrer Schwangerschaft zeigen. Auf einem Bild ist Steph vor einem Spiegel zu sehen, wie sie ihr T-Shirt hebt und ihre Rundung stolz präsentiert, während sie auf einem weiteren Foto im Pool entspannt – bekleidet mit einem schwarzen Bikini und geschützt durch einen Hut. Von ihren Fans hat sie für den Social-Media-Beitrag viel Zuspruch erhalten: Die Kommentarspalte quillt über von Glückwünschen und lieben Nachrichten wie "Du strahlst" oder "Wunderbar". Ihre aktuelle Schwangerschaft ist bereits die zweite für die Unternehmerin, die zusammen mit ihrem Ehemann Josh Miller und dem gemeinsamen dreijährigen Sohn Harvey in Australien lebt.

Neben den freudigen Schwangerschaftsupdates sorgt Steph derzeit auch mit ihrer Entscheidung, das Gesicht ihres ersten Sohnes Harvey nicht mehr auf Social Media zu zeigen, für Gesprächsstoff. Viele ihrer Fans wunderten sich, warum das Gesicht des Jungen auf aktuellen Bildern verdeckt oder nicht mehr sichtbar ist, nachdem sie früher offen Szenen aus seinem Alltag geteilt hatte. In ihren Instagram-Storys erklärte Steph dazu ausführlich, dass Harvey inzwischen auf offener Straße erkannt werde – selbst wenn er mit anderen Menschen wie seiner Oma unterwegs sei, was der Influencerin unangenehm ist. "Es ist eine Entscheidung, die wir für den Moment getroffen haben", schrieb sie.

Steph ist bekannt dafür, ihre Follower an großen wie kleinen Momenten ihres Lebens teilhaben zu lassen. Schon während ihrer ersten Schwangerschaft zeigte sie auf Social Media und in ihrem Podcast "KICPOD" Einblicke in ihr Leben als werdende Mutter. Zusammen mit Josh hat sie mit ihrem Content zu Themen wie Fitness und Ernährung eine große Community aufgebaut. Auch den Weg zum zweiten Nachwuchs hatte sie früh thematisiert: Schon vor Monaten verriet sie ihren Wunsch nach einem Geschwisterchen für Harvey. Fans waren daher wenig überrascht, als sie ihre Nachricht publik machte.

Anzeige Anzeige

Instagram / stephclairesmith Steph Claire Smith, ihr Sohn Harvey und ihr Mann Josh Miller im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Collage: Instagram, Instagram Collage: Steph Claire Smith, Influencerin

Anzeige Anzeige

Anzeige