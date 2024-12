Steph Claire Smith zeigt Babybauch und Weihnachtsfreude

Steph Claire Smith (30) hat auf Instagram einen ganz besonderen Einblick in ihre Weihnachtsfeierlichkeiten gegeben. Die australische Fitness-Influencerin, die aktuell ihr zweites Kind erwartet, strahlte auf den Fotos mit ihrem Mann Josh Miller und ihrem dreijährigen Sohn Harvey um die Wette. In einer entspannten Umgebung im Freien genoss die Familie zusammen die festliche Zeit. Steph präsentierte zudem stolz ihren Babybauch, während sie sich selbst eine kleine Auszeit mit einer Tasse Tee und Augen-Pads gönnte. "Als Mama verstehe ich jetzt, wie sehr meine Eltern Weihnachten für uns magisch gemacht haben", schrieb sie in der Bildunterschrift. Dabei teilte sie ihre Vorfreude darauf, dass im kommenden Jahr ein weiteres Familienmitglied mitfeiern wird.

Steph, die erst vor Kurzem ihre zweite Schwangerschaft bekannt gab, hat ihre Fans außerdem mit einem süßen "Christmas Dump" in einem weiteren Post verzaubert. Auf dem ersten Bild zeigte die Influencerin mit einem Selfie ihren natürlichen Weihnachtslook mit dezentem Make-up. In weiteren Aufnahmen strahlte die ganze Familie Harmonie aus, darunter ein Gruppenfoto, das sie alle zusammen zeigt. Außerdem gewährte Steph einen Blick auf das festliche Familienessen. Besonders süß: Die Familie verbrachte gemeinsam Zeit auf der Pferdekoppel, wo die 30-Jährige und Sohn Harvey fleißig Pferde streichelten. Ein perfekter Einblick in ihr idyllisches Weihnachtsfest.

Steph ist bekannt dafür, ihre täglichen Herausforderungen als Mutter und Influencerin mit ihrer Community zu teilen. Ihre Sport- und Familienschnappschüsse sorgen regelmäßig für Gesprächsstoff – teils auch kritischen. Anfang September wehrte sie sich gegen Kritik, nachdem sie ihren Sohn Harvey erstmals mit ins Fitnessstudio genommen hatte. Einige Follower warfen ihr vor, die Zeit mit ihrem Kind nicht sinnvoll genug zu nutzen, wie Daily Mail berichtete. Steph reagierte scharf auf die Kommentare und verteidigte ihre Entscheidung: "Es ist kein egoistischer Akt, sich als Elternteil Zeit fürs Training zu nehmen." Sie erläuterte, dass sie ihrem Sohn damit einen gesunden Lebensstil vorleben wolle. Trotz aller Kritik scheint die Influencerin selbstbewusst in ihrer Rolle als Mutter und Fitnessvorbild zu bleiben.

Instagram / stephclairesmith Steph Claire Smith mit ihrem Sohn Harvey, 2024

Instagram / itsjoshmiller Steph Claire Smith und Josh Miller mit ihrem Sohn Harvey

