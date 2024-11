Influencerin Steph Claire Smith erwartet ihr zweites Baby

Steph Claire Smith (30) lässt ihre 1,5 Millionen Follower im Netz regelmäßig an ihrem Alltag und insbesondere ihren Fitnessroutinen teilhaben. Nun verkündet die Influencerin ihren Fans jedoch ganz andere Nachrichten: Steph erwartet ein weiteres Baby! Am Sonntag teilte die Australierin auf Instagram eine Reihe von Schwarz-Weiß-Fotos, auf denen sie stolz ihren Babybauch präsentiert. Neben ihr sind ihr dreijähriger Sohn Harvey, ihr Ehemann Josh Miller und der Familienhund zu sehen. Zusammen strahlen sie in die Kamera und zeigen ihre Freude über den Familienzuwachs. Zu den süßen Schnappschüssen schrieb die werdende Mutter stolz: "Harvey wird ein großer Bruder."

Für aufmerksame Fans der Influencerin kommt diese Nachricht wahrscheinlich nicht überraschend. Denn erst vor wenigen Monaten sprach Steph in ihrem Podcast "KICPOD" ganz offen über ihren Kinderwunsch. "Wir sind noch nicht fertig. Wenn wir das Glück haben, ein Geschwisterchen zu bekommen und unsere Familie zu vergrößern... wir werden sehen", verriet die Fitness-Influencerin und fügte hinzu: "Wir würden gerne ein zweites Kind haben. Im Moment geht es darum, das beste Timing für unsere Familie zu finden."

Auch wenn Steph und ihr Mann sich nun auf weiteren Familienzuwachs freuen können, ist der Mama-Alltag für die Influencerin nicht immer leicht. Erst kürzlich stand die Australierin im Zentrum einer hitzigen Diskussion auf Social Media. Die gesundheitsbewusste Influencerin war in die Kritik geraten, weil sie ihren Sohn Harvey mit ins Fitnessstudio genommen hatte, was einige ihrer Follower als unangebracht empfanden. In einem mittlerweile gelöschten TikTok-Post und einem Instagram-Reel wehrte Steph sich gegen die Vorwürfe und betonte, dass Sport für sie auch als Mutter eine Priorität bleibe. "Wenn es nicht Ihre Art der Erziehung ist, fein, aber solch öffentliches Urteilen ist einfach unnötig", entgegnete sie ihren Kritikern.

Instagram / stephclairesmith Steph Claire Smith im November 2024

Instagram / stephclairesmith Steph Claire Smith, ihr Sohn Harvey John Miller und ihr Mann Josh Miller im April 2022

