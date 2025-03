Steph Claire Smith wehrt sich gegen Kritik von Fans im Netz

Steph Claire Smith (31), das australische Model und beliebte Social-Media-Persönlichkeit, hat sich kürzlich in einer emotionalen Instagram-Story über die Kritik ihrer Follower ausgelassen. Die Unternehmerin, die bereits einen dreijährigen Sohn namens Harvey hat und aktuell ihr zweites Kind erwartet, sieht sich mit negativen Kommentaren zu ihrem Umgang mit Fotos von Harvey konfrontiert. Steph zeigt mittlerweile bewusst nicht mehr das Gesicht ihres Sohnes im Netz, was bei einigen Fans für Unverständnis sorgt, da sie vorher schon viele Bilder und Videos mit seinem Bild geteilt hatte. "Es ist unfassbar, dass manche denken, sie könnten vorschreiben, was ich teile und was nicht", erklärte sie. Für jene, die das störe, hatte sie einen klaren Ratschlag: "Wenn es dir nicht gefällt, entfolge mir."

In ihrer Story ging Steph auf die wiederholte Kritik ein, dass sie das Gesicht ihres Sohnes nun verdeckt, obwohl sie ihn früher unverpixelt gezeigt hatte. Die Entscheidung habe sie bewusst getroffen, nachdem Harvey immer öfter in der Öffentlichkeit erkannt wurde – sogar, wenn er nicht in ihrer Begleitung war, sondern etwa mit ihrer Mutter unterwegs war. Das sei für sie zu unangenehm geworden, teilte sie ihren 1,4 Millionen Instagram-Followern mit. Steph betonte, dass sie weiterhin Inhalte posten werde, die ihr Freude bereiten, und sich nicht den Erwartungen anderer beugen werde. Sie erklärte weiter, dass die Diskussionen in Gossip-Threads über sie und ihren Sohn sie mittlerweile ermüden: "Ich bin es leid, dass Content-Creator ihre Inhalte nach den Wünschen anderer kuratieren sollen." Weiter sagte Steph: "So funktioniert das nicht. Das kann ich Ihnen sagen. Ich habe es so satt. Ich habe es so satt."

Steph ist nicht nur als Model, sondern auch als Mitgründerin der beliebten Fitness-App KIC bekannt. Mit 1,4 Millionen Followern auf Instagram hat sie eine der größten Online-Communities in Australien, erlangte aber auch durch ihre authentischen Einblicke in das Familienleben, mit ihrem Ehemann Josh Miller, Aufmerksamkeit. Auch an ihrer zweiten Schwangerschaft lässt sie ihre Community teilhaben. In einem früheren Interview betonte die Influencerin, dass sie ihre Authentizität bewahren wolle, sich dabei aber auch an veränderten Lebensumständen orientiert: "Wir alle verändern uns und unsere Prioritäten – das ist Teil des Lebens."

Instagram / stephclairesmith Steph Claire Smith mit ihrem Sohn Harvey, 2024

Instagram / stephclairesmith Steph Claire Smith, ihr Sohn Harvey und ihr Mann Josh Miller im Mai 2024

