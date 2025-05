Influencerin Steph Claire Smith ist erneut Mama geworden

Steph Claire Smith (31) und ihr Ehemann Josh Miller sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Die süße Nachricht verkündet die Influencerin über ihren Instagram-Account. Zu einem Schwarz-Weiß-Foto, auf dem die glücklich lächelnde Mama ihre Kleine im Arm hält, schreibt sie: "Sie ist da! Billie Claire Miller kam am Mittwoch zu uns und wir sind so verliebt. Wir freuen uns darauf, sie zu ihrem großen Bruder nach Hause zu bringen." Dazu gibt es noch ein paar süße Babybilder, die das Mädchen unter anderem beim Trinken und liebevollen Kuscheln mit ihren Eltern zeigt.

Die Begeisterung unter ihren Fans ist groß und die Kommentarspalte gefüllt mit Glückwünschen. Auch prominente Freunde lassen es sich nicht nehmen, Steph und Josh zur Geburt zu gratulieren. Unter anderem schrieb Fitness-Influencerin Tammy Hembrow (31): "Oh mein Gott, gratuliere. So besonders!" Die ehemalige Miss Universe Australia Olivia Molly Rogers meinte: "Gratulation! Willkommen auf der Welt, Billie!" Zudem senden viele Follower und Freunde jede Menge Herzen und glückliche Emojis. Auch Kath Ebbs ließ einen Kommentar da und schrieb kurz "Yes!" mit gleich drei Herzen.

Ihre zweite Schwangerschaft verkündete Steph bereits im November vergangenen Jahres. Dazu teilte sie ein Foto, auf dem sie im Bikini und mit deutlich sichtbarem Babybauch auf einer Wiese hockt. Ihr kleiner Sohn und der gemeinsame Hund beäugen ihren Bauch dabei neugierig. "Harvey wird ein großer Bruder", freute sich die Australierin. Dass sie nach Sohnemann Harvey noch weitere Kinder haben wollen, stand für Steph und Josh von Anfang an fest. In ihrem Podcast "KICPOD" betonte sie: "Wir sind noch nicht fertig. Wenn wir das Glück haben, ein Geschwisterchen zu bekommen und unsere Familie zu vergrößern... wir werden sehen."

Anzeige Anzeige

Instagram / stephclairesmith Steph Claire Smith und Josh Miller mit ihrer Tochter Billie Claire, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / stephclairesmith Steph Claire Smith, ihr Sohn Harvey und ihr Mann Josh Miller im Mai 2024

Anzeige Anzeige