"Gestresst": Steph Claire Smith über Probleme im Mama-Alltag

Steph Claire Smith (30) gibt einen ehrlichen Einblick in ihr Leben mit Sohnemann Harvey. Die Influencerin hatte am Mittwoch eine besonders schwere Nacht mit ihrem Spross. "Ich sitze gerade auf dem Boden und warte in meiner Unterhose auf mein Abendessen in der Mikrowelle, weil ich mich ausziehen musste, um nicht zu viel Lärm zu machen, als ich mich heute Abend aus Harveys Zimmer schlich", erklärte sie ihrer Community und teilte dazu ein Foto, auf dem ihr die Erschöpfung anzusehen war. Ihr Söhnchen habe momentan starke Probleme mit dem Schlafen, was für sie und ihren Mann nicht einfach sei. Unverblümt gibt sie zu: "Er macht mich glücklicher als alles andere, aber dann auch gestresster, ängstlicher und müder als alles andere."

Die 30-Jährige macht kein Geheimnis daraus, dass sie als Mutter manchmal Schwierigkeiten hat. Von ihren Fans bekommt sie dafür viel Zuspruch. Andere Mamas erzählen Steph oft, dass sie ähnliche Situationen mit ihren Kindern durchleben. Dadurch fühle sie sich weniger alleine, erklärte die Fitnessinfluencerin im Netz: "Elternschaft ist wirklich das Schwierigste, aber auch das Lohnendste, was ich je erlebt habe. Es fordert mich immer wieder heraus und bringt mir doch mehr Freude und Erfüllung als alles andere. Aber heute Abend bin ich müde."

Steph und ihr Mann Josh kennen sich bereits seit ihrer Jugend und sind seit sie 18 Jahre alt sind zusammen. Im November 2019 gaben sich die beiden auf der Farm seiner Eltern das Jawort. Eine Familie gründeten die beiden zwei Jahre später: Im Mai 2021 kam ihr Söhnchen Harvey auf die Welt.

Anzeige Anzeige

Instagram / stephclairesmith Steph Claire Smith mit ihrem Sohn Harvey

Anzeige Anzeige

Instagram / itsjoshmiller Steph Claire Smith und Josh Miller mit ihrem Sohn Harvey

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Stephs Offenheit über ihre stressige Nacht mit Sohn Harvey? Na ja. Ich finde, das muss nicht unbedingt sein. Toll, dass sie auch über solche Momente ehrlich spricht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de