Daveigh Chases Mutter erklärt ihre zerrüttete Beziehung

Cathy Chase hat sich in einem emotionalen Interview mit der Daily Mail öffentlich zu dem Tod ihrer Tochter Daveigh Chase (†35) geäußert – und dabei erschütternde Details über deren Abstieg in die Sucht preisgegeben. Die Schauspielerin, bekannt als Stimme von Lilo aus Disneys "Lilo & Stitch" sowie als das Geistermädchen Samara aus dem Horrorfilm "The Ring", starb am 16. Juni 2026 im Alter von 35 Jahren an den Folgen einer Meningitis-Erkrankung sowie schwerer Blutinfektionen, die zu Sepsis und Multiorganversagen führten. "Ich war am Boden zerstört. Es fühlte sich an, als würde etwas in mir die ganze Luft herauspressen, und gleichzeitig fühlte es sich an, als würde ich nach außen explodieren", erklärte Cathy.

Laut Cathy begann Daveighs Sucht um das Jahr 2016, nachdem sie sich bei einem Motorradunfall den Rücken verletzte und daraufhin Oxycodon sowie andere Schmerzmittel verschrieben bekam. "Sie suchte nach Drogen und feierte mit den falschen Leuten", sagte die Mutter. In den Folgejahren gab es mehrfach Konflikte mit den Behörden, und Cathy besuchte ihre Tochter wiederholt im Gefängnis. Das letzte Mal, dass sie Daveigh persönlich sah, war im Oktober 2019. Damals sei ihre Tochter "völlig weg, wie von Sinnen" gewesen, erinnerte sich Cathy. Sie wollte Daveigh nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis abholen – doch als sie ankam, war ihre Tochter bereits verschwunden. "Sie kehrte auf die Straße zurück, und ich konnte sie nicht mehr finden", sagte Cathy. "Ich werde für immer das Gefühl haben, sie im Stich gelassen zu haben." Vorwürfe, sie habe ihre Tochter in deren schweren Zeiten alleingelassen, wies sie entschieden zurück. Sie sei jahrelang auf der Suche nach ihr gewesen – auch durch Online-Datenbanken und Vermisstenanzeigen.

Dass Daveigh in den letzten Jahren ihres Lebens kaum mehr aufzufinden war, hatte kurz nach ihrem Tod für große Bestürzung gesorgt. Freunde und Familie hatten Berichten zufolge im Obdachlosenviertel Skid Row nach ihr gesucht. Auch Daveighs Managerin und ihre Stiefschwester waren in dem Viertel unterwegs, nachdem ihnen ein Video zugespielt worden war, das die Schauspielerin erschreckend abgemagert zeigte. Ihr früherer Manager John Ryan berichtete gegenüber Entertainment Weekly, dass sie einige Entzugskliniken aufgesucht habe, und sprach davon, dass sie zuletzt eher mit Alkohol als mit harten Drogen gekämpft habe. Zeitweise soll sie auch nüchtern gewesen sein.

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Kevin Winter/Getty Images "The Ring"-Hauptdarstellerin Daveigh Chase

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Kevin Winter/ImageDirect/GettyImages Daveigh Chase auf der "Lilo & Stitch"-Premiere in LA 2002

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Charley Gallay/Getty Images Daveigh Chase, Schauspielerin