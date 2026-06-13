Anpfiff für die Liebe: Das sind die deutschen Spielerfrauen

Die Fußball-WM ist in vollem Gange, doch das Interesse der Öffentlichkeit beschränkt sich längst nicht mehr nur auf die Sportler. Denn was einst als reine Männerveranstaltung galt, wird heute von einem beeindruckenden Schaulaufen geschäftstüchtiger Damen begleitet. Wer also das verstaubte Klischee der schweigend shoppenden Schönheit sucht, wird beim aktuellen Kader enttäuscht. Lina Kimmich besitzt beispielsweise ein beachtliches Organisationstalent und jongliert neben dem turbulenten Familienalltag noch eine anspruchsvolle Juristenkarriere. Auf ganz anderer Ebene beeindruckt unterdessen Nele Amiri, die sich selbst kurzerhand ihre eigene digitale Großmacht aufgebaut hat: Auf Social-Media-Plattformen begeistert die Blondine rund 100.000 Follower mit Mode- und Lifestyle-Videos.

Die moderne Generation der Spielerfrauen bringt vom Jura-Diplom über eigene Instagram-Imperien reichlich eigenes Profil mit in die Stadien. So glänzt auch Aaliyah Mohamed, die Freundin von Florian Wirtz (23), als Influencerin im Netz, nachdem sie schon bei der EM 2024 mit ihrem markanten Look die Blicke auf sich zog. Dass die Damen im Hintergrund längst ihre eigenen Siege einfahren, beweist zudem Sophia Havertz. Die Ehefrau von Kai Havertz ist ebenfalls auf Social Media aktiv, hält sich abseits ihrer eigenen Projekte im Stadion aber am liebsten im Hintergrund.

Wie facettenreich die Lebensentwürfe sind, zeigen andere Frauen an der Seite der Nationalspieler. Einen ganz bodenständigen, aber nicht minder beeindruckenden Weg geht beispielsweise Sabrina Schlotterbeck: Die Ehefrau von Nico Schlotterbeck (26) hält der Familie abseits des Rasens verlässlich den Rücken frei und meidet die sozialen Medien fast vollständig. Ebenfalls mit im Flieger nach Nordamerika saß Katharina Raum, die Ehefrau von David Raum (28), die als gelernte Fitnessökonomin ihr eigenes berufliches Fundament im Gesundheitsbereich besitzt.

Anzeige Anzeige

Imago Lena Wurzenberger, Lina Kimmich, Sina Groß und Tanja Undav beim Abschlusstraining der DFB-Elf in Frankfurt, Juni 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / sophiaaemelia Kai und Sophia Havertz, Juli 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / david.raum Profifußballer David Raum und seine Frau Katharina

Anzeige