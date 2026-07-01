Bitte an einen Zuschauer: Maite Kelly unterbricht Konzert

Ein ungewöhnlicher Moment bei einem Open-Air-Konzert in der Lausitz: Schlagersängerin Maite Kelly (46) hat ihren Auftritt beim Lausitzer Schlager-Sommer-Open-Air mitten in einem Song abrupt unterbrochen, wie t-online berichtet. "Mach mal aus, mach mal aus", wandte sie sich an ihre Band – woraufhin die Musik schlagartig stoppte. Der Grund: Ein Besucher im Publikum fotografierte sie mit einem großen Teleobjektiv, was die Sängerin dazu bewog, das Mikrofon zu ergreifen und sich direkt an die Menge zu richten. "Ihr Lieben, ich muss kurz was sagen. Das liegt mir im Magen", erklärte sie den überraschten Fans.

Fotos mit dem Handy seien kein Problem, stellte Maite klar – aber Nahaufnahmen mit einem langen Zoom gingen ihr zu weit. Schließlich gebe sie auf der Bühne alles und sehe dabei nicht immer vorteilhaft aus. "Ich bin verschwitzt. Ich bin auch eine Frau. Ich bin keine eitle Frau, aber ich habe auch ein bisschen Würde und ein bisschen Stolz", sagte sie. Solche Bilder würden ins Internet gestellt und aus dem Kontext gerissen. "Wenn Sie mir hier vorn dann in jedes Pickelchen reinfotografieren, das ist entwürdigend", betonte die Sängerin. Sie ergänzte, dass die Kommentare im Netz "brutal" seien – und vor allem Frauen hätten es dort nicht einfach. Mit einem freundlichen "Bitte löschen Sie das!" wandte sie sich direkt an den Fotografen. Das Publikum dankte ihr den offenen Appell mit lautem Applaus und großer Zustimmung.

Maite Kelly gehört seit Jahren zu den bekanntesten Schlagergesichtern Deutschlands und ist regelmäßig in TV-Shows zu sehen. Ihre Karriere begann jedoch ganz anders: In den 1990er-Jahren stand sie gemeinsam mit ihren Geschwistern als Teil der Kelly Family auf der Bühne, die damals Millionen Platten verkaufte und zu den erfolgreichsten Bands Europas zählte. Längst hat sich Maite als Solokünstlerin etabliert und sorgt mit ihren eigenen Konzerten regelmäßig für ausverkaufte Hallen. Die Mutter von drei Kindern ist außerdem als Schauspielerin aktiv und hat sich über die Musikwelt hinaus einen Namen gemacht.

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Imago Matte Kelly bei der Silvester-Schlagerboom 2026-Show im BMW Park München

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Getty Images Maite Kelly im März 2021

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Getty Images Maite Kelly im Dezember 2021