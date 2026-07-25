"Beste Hormone": Maite Kelly liebt die Folgen der Menopause

Tabuthema ade: Sängerin Maite Kelly (46) hat in der "NDR Talk Show" offen über ein sehr persönliches Thema gesprochen: ihre Menopause. Im Gespräch mit Moderatorin Barbara Schöneberger (52) verriet sie, dass ihre aktuellen Hormone eine entscheidende Rolle bei der Entstehung ihres neuen Albums gespielt hätten. "Ich glaube, es ist auch das Alter. Ich habe gerade Menopause-Hormone. Das sind so geile Scheißegal-Hormone. Es sind die besten Hormone meines Lebens!", schwärmte die erfolgreiche Sängerin. Barbara reagierte darauf lachend und meinte: "Und die lebst du aus und das kann man hören."

Das Album "24/7" bezeichnet Maite als ihr bislang sinnlichstes Werk. Songs wie "Der Morgen danach", "Ein Kuss in Paris" oder "In deinen Armen" seien eine leidenschaftliche Hommage an alle Frauen. Den Wunsch, sich musikalisch den Themen der Erotik zu widmen, habe sie bereits vor rund fünf Jahren verspürt – damals habe sie sich angesichts der Corona-Pandemie und des Kriegsbeginns in der Ukraine jedoch nicht getraut. Jetzt sei der richtige Zeitpunkt: "Überall brennt gefühlt die Welt und dann habe ich mich einfach getraut", erklärte sie merklich stolz in der Sendung.

Angst vor Kritik hat die dreifache Mutter, die bereits in den 1990er-Jahren als Mitglied der Kelly Family berühmt wurde, nicht – denn das habe sie schon früh gelernt. "Ich bin Kritik seit meiner Kindheit gewohnt", resümierte sie. Eine wichtige Lebensweisheit habe ihr dabei ihr Vater Dan mit auf den Weg gegeben: "Gönn' dir das Scheitern!" Diesen Satz habe sie bis heute verinnerlicht – "und somit habe ich vielleicht mehr Mut", so Maite. Seit 2007 ist die Sängerin und Musicaldarstellerin auch als Solokünstlerin sehr erfolgreich.

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Getty Images Maite Kelly im Dezember 2021

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Imago Barbara Schoeneberger in der NDR Talk Show, März 2026 in Hamburg

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Getty Images Maite Kelly im Dezember 2021