Maite Kellys Klavierauftritt im ZDF sorgt für Spott

Maite Kelly (46) hat kürzlich den ZDF-Fernsehgarten eröffnet – und sorgt damit im Netz für reichlich Gesprächsstoff. Die Schlagersängerin saß dabei in einem braunen Anzug mit auffälliger Bluse an einem weißen Klavier und performte ihren Song "Ein Kuss in Paris" im Vollplayback. Zuvor hatte Moderatorin Andrea Kiewel (60) ihr auf der Bühne eine herzliche Liebeserklärung gemacht. Doch genau der Klavier-Auftritt ließ viele Zuschauer zu Hause stutzen – und die Kommentare auf X ließen nicht lange auf sich warten.

Der Tenor der Kritik war eindeutig: Das Klavier habe zum gespielten Song schlicht nicht gepasst. "Was hockt die Kelly da am Klavier? Das ist so unreal und passt null zu ihrem Song", schrieb ein Nutzer auf X. Ein weiterer merkte an: "Klavier kommt doch gar nicht vor in dem Song." Andere kommentierten die Situation mit einem Augenzwinkern: "Maite Schatz, wenn du Klavier fakest, dann auch zur Melodie" oder "Das Klavier war da jetzt aber auch sinnfrei." Ein Nutzer zog sogar einen prominenten Vergleich: "Maite macht den Udo" – eine Anspielung auf die legendären Klavierauftritte von Udo Jürgens. Auf der Bühne standen in der Sendung außerdem Olaf Berger (62) und "Bergdoktor"-Star Mark Keller (61).

Maite ist seit Jahren eine feste Größe im deutschen Schlager- und Unterhaltungsgeschäft. Die Sängerin stammt aus der bekannten Kelly Family und begann bereits als Kind auf der Bühne zu stehen. Neben ihrer Musikkarriere hat sie auch als Schauspielerin gearbeitet und ist Mutter von drei Kindern. Der "ZDF-Fernsehgarten" ist eine der traditionsreichsten Musiksendungen im deutschen Fernsehen und läuft jeden Sommer live aus Mainz.

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Getty Images Maite Kelly bei der Giovanni Zarrella Show in der Lokhalle Göttingen, 25. April 2026

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Imago Andrea Kiwi Kiewel moderiert den ZDF-Fernsehgarten in Mainz am 10.05.2026

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Imago Matte Kelly bei der Silvester-Schlagerboom 2026-Show im BMW Park München