Klartext: Maite Kelly ist genervt von Fragen nach Männern

Maite Kelly (46) hat genug von Fragen über ihr Liebesleben. Die Sängerin meldet sich jetzt im Magazin Frau im Spiegel zu Wort und macht deutlich, was sie von den anhaltenden Spekulationen rund um ihr Privatleben hält. Seit Jahren wird darüber gemunkelt, wer an der Seite der dreifachen Mutter stehen könnte – doch bisher ließ die Schlagersängerin das alles stillschweigend über sich ergehen. Damit ist nun Schluss: Die 46-Jährige spricht überraschend offen darüber, was sie an der ewigen Neugier wirklich stört.

Für Maite ist die ständige Suche nach einem Partner an ihrer Seite vor allem eine Frage von Fairness und Respekt. "Ich frage mich, warum jeder wissen will, welcher Mann in meinem Umfeld ist. Man fragt ja auch nicht, wer die Frau hinter einem erfolgreichen Mann ist", sagte sie gegenüber Frau im Spiegel. Damit lenkt sie den Fokus weg vom Liebestratsch und hin zu einer grundsätzlicheren Debatte über die Anerkennung weiblicher Leistung. Ob sie derzeit in einer Beziehung ist oder nicht, verrät sie dabei weiterhin nicht.

Maite stammt aus der berühmten Musikerfamilie und wurde als Mitglied der Band The Kelly Family bekannt. Seit ihrem Solostart feiert sie im deutschen Schlager große Erfolge. Zuletzt sorgte sie mit ihrem Album "24/7" für Aufsehen, das sie in einem deutlich sinnlicheren Licht zeigt als bisher. Privat war die Sängerin von 2005 bis 2018 mit dem Schauspieler Florent Raimond (50) verheiratet, mit dem sie drei Kinder hat.

Anzeige Anzeige

Instagram / maite_kelly Sängerin Maite Kelly überrascht in der vorweihnachtlichen "Beatrice Egli Show" mit schlichter Eleganz.

Anzeige Anzeige

Getty Images Maite Kelly, Musikerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Florent Raimond und Maite Kelly im Dezember 2011