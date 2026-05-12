Maite Kelly sicher: Manche Männer sehen sie als "Göttin"

Maite Kelly (46) spricht offen über ihr Liebesleben und ihre Sinnlichkeit. Im Gespräch mit Bild gewährt die 46-jährige Schlagersängerin intime Einblicke – passend zu ihrem neuen Album "24/7", das Anfang Mai erschienen ist und sich ganz um Erotik, Sehnsucht und Verlangen dreht. Dabei blickt sie auch auf ihre erste große Liebe zurück: einen rothaarigen Punkmusiker aus Boston. Mit 19 Jahren war sie sein "Punk-Girl" und führte sechs Monate lang eine Fernbeziehung mit ihm, in der sie nach eigenen Worten Freiheit und intensive Zärtlichkeiten erlebte.

Ihr erstes Mal hatte sie jedoch nicht mit dem Punker, sondern erst später mit ihrem damaligen Partner, dem sie schließlich auch heiratete. Heute fühle sie sich in ihrer Sinnlichkeit vollständig angekommen: "Viele Frauen erleben in ihren goldenen Vierzigern eine Befreiung auf verschiedenen Ebenen – eben auch auf dieser. Die Sexualität wächst mit dem Alter. Und sie ist in ihrer Intensität vielleicht sogar bedeutsamer als je zuvor", erklärt sie im Interview. Auch ihr Verhältnis zum eigenen Körper beschreibt Maite als entspannt und positiv – und sie merkt, dass das auf andere ausstrahlt: "Wenn Männer mich mögen, mögen sie mich ganz und für immer. Sie wissen von vornherein, dass ich keinen perfekten Körper habe, aber das ist ihnen egal. Für diese Männer bin ich eine Göttin."

Das selbstbewusste Auftreten zieht sich wie ein roter Faden durch Maites aktuelles Kapitel. Für das Album-Cover von "24/7" ließ sie sich auf einem Bett liegend und sinnlich in die Kamera blickend ablichten – das intimste Shooting ihrer Karriere, wie sie selbst sagte. Von 2005 bis 2018 war die Sängerin mit dem französischen Model Florent Michel Raimond verheiratet, mit dem sie drei Töchter hat. Seit 2025 ist sie wieder in einer festen Beziehung – ihr neuer Partner hält sich bewusst aus der Öffentlichkeit heraus, und das soll auch so bleiben.

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Getty Images Maite Kelly, November 2022

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Getty Images Maite Kelly, Musikerin

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Imago Matte Kelly bei der Silvester-Schlagerboom 2026-Show im BMW Park München