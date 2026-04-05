"Durchgeheult": Maite Kellys Tochter (19) ist ausgezogen

Maite Kelly (46) durchlebt gerade eine emotionale Zeit voller Veränderungen. Ihre älteste Tochter Agnès hat mit 19 Jahren das Elternhaus verlassen, um in der Ferne zu studieren. Die Sängerin packte beim Umzug ihrer Tochter tatkräftig mit an und organisierte die Vorbereitungen, um sie bei diesem wichtigen Schritt zu unterstützen. Doch als der Moment des endgültigen Abschieds kam, brach die mütterliche Fassade zusammen. "Ich setzte mich ins Auto und habe durchgeheult", gestand Maite mit großer Offenheit laut oe24. Für die Künstlerin, die Zeit ihres Lebens die Wärme und den Zusammenhalt ihrer Familie als höchstes Gut betrachtet hat, bedeutet dieser Auszug eine tiefe Zäsur.

Der Abschied von Agnès ist jedoch erst der Anfang einer längeren Phase des Loslassens für die dreifache Mutter. In den kommenden Jahren werden auch ihre beiden anderen Töchter ihre eigenen Wege gehen und das Nest verlassen. Doch Maite begegnet dieser Veränderung mit einer hoffnungsvollen Botschaft: Sie möchte ihrer Erstgeborenen "einen Leuchtturm bauen" – ein Symbol dafür, dass die Heimat immer ein sicherer Hafen bleiben wird, zu dem Agnès jederzeit zurückkehren kann. Diese Geste zeigt, wie die Musikerin versucht, Halt und Zuversicht in dieser emotionalen Umbruchsphase zu finden.

Maite hält ihre Kinder größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus, nur selten macht sie eine Ausnahme. Beispielsweise zu besonderen Anlässen. Bereits vor einigen Monaten hatte die stolze Mama ihrer Tochter zum 19. Geburtstag liebevolle Zeilen auf Instagram gewidmet. "Bis heute ist sie meine Sonne – sie strahlt immer, ganz gleich, was passiert", schrieb die Sängerin damals ganz gerührt. In ihrem Post zeigte Maite Fotos von der kleinen Familienfeier und dankte Agnès mit bewegenden Worten: "Ich liebe dich – und ich war, bin und werde immer dankbar sein, dich als meine Tochter zu haben." Die Fans reagierten damals begeistert, gratulierten herzlich und erinnerten sich in den Kommentaren an die gemeinsame Reise mit der Familie.

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Getty Images Maite Kelly, November 2022

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Instagram / maite_kelly Sängerin Maite Kelly überrascht in der vorweihnachtlichen "Beatrice Egli Show" mit schlichter Eleganz.

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Getty Images Maite Kelly, Sängerin