"Pikanteste Texte von allen Frauen": Maite Kelly ist stolz

Maite Kelly (46) plaudert im Netz ganz offen über ihre frechen Songtexte – und ist dabei sichtlich stolz auf ihr Image. Im Interview auf dem TikTok-Kanal Schlagerliebe erzählt die Schlagersängerin, dass Menschen ihr immer wieder sagen, sie könne Zeilen singen, die andere Frauen sich gar nicht trauen würden. Ihren Schilderungen nach kommen Menschen auf sie zu und sagen: "Maite, du kannst Lieder singen, die Frauen eigentlich gar nicht singen dürfen. Aber du kommst mit allem durch." Maite selbst nimmt das mit Humor und scherzt, vielleicht liege es einfach an ihren Grübchen. Sicher ist für sie aber eines: "Ich habe die pikantesten Texte von allen Frauen", behauptet sie selbstbewusst.

In dem Gespräch geht es aber nicht nur um gewagte Textzeilen, sondern auch um Maite Kellys Image als Künstlerin. Der Interviewer deutet scherzhaft an, dass schon ihr aktuelles Albumcover ziemlich aufreizend sei. Dabei ist auf dem Bild nur ihr Gesicht und ein Teil ihrer Oberarme zu sehen. Maite widerspricht darum entschieden und stellt klar: "Ich bin die meistbekleidete Popsängerin ever. Von mir sieht man nie viel Haut." Diese Kombination aus selbstbewussten, teils sehr zweideutigen Lyrics und einer betont zurückhaltenden Optik sorgt bei vielen Fans für Gesprächsstoff – und löst offenbar auch jede Menge Bewunderung aus.

Die Anhänger der Sängerin feiern Maites Auftritt im Netz mit liebevollen Kommentaren. Unter dem TikTok-Clip sammeln sich Nachrichten wie "Das macht Maite Kelly noch sympathischer" und "Maite ist das Komplettpaket". Viele loben ihre Ausstrahlung, ihre Authentizität und die Art, wie sie über Sinnlichkeit und Begehren singt, ohne sich dafür entblößen zu müssen. Gerade ihre aktuellen Songs, in denen sie sich intensiv mit Themen wie Erotik, Sehnsucht und Verlangen beschäftigt, kommen bei den Fans gut an. Maite zeigt damit einmal mehr, dass sie auf ihre ganz eigene Weise über Liebe und Leidenschaft sprechen kann.

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Getty Images Maite Kelly, Sängerin

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Imago Matte Kelly bei der Silvester-Schlagerboom 2026-Show im BMW Park München

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Getty Images Maite Kelly, Sängerin

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