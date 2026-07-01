Der Richtige? Das sagen Freunde zu Lily James' Liebesglück

Händchenhaltend und lachend flanierte Lily James (37) durch die schwülen Nächte von Los Angeles – und wirkte dabei so ausgelassen wie schon lange nicht mehr. An ihrer Seite: Alex Cameron, ein Musiker aus Sydney, der ihr den Arm um die Schulter legte und ihr einen Kuss auf die Wange drückte. Gemeinsam mit einem Freund besuchten die beiden die Stella Bar und das El Cid, während die Schauspielerin in Jeans und schwarzer Lederjacke entspannt durch die Stadt schlenderte, wie Daily Mail auf Schnappschüssen festhielt.

Freunde der Schauspielerin sind laut Berichten "überglücklich" darüber, dass sie nun jemanden gefunden hat, der ihr ein Strahlen ins Gesicht zaubert. "Es ist toll zu sehen. Alle wollen mehr als alles andere, dass Lily glücklich ist", zitiert Daily Mail eine Person aus ihrem Umfeld. "Sie hatte eine Reihe von nicht so tollen Beziehungen und möchte jetzt einfach zur Ruhe kommen und eine Familie gründen."

Lily hat in der Vergangenheit immer wieder Pech in der Liebe gehabt. Ihre bislang längste Beziehung führte sie fünf Jahre lang mit "House Of The Dragon"-Schauspieler Matt Smith (43). Als beim britischen Filmpreis 2018 ein großer Diamantring an ihrem Finger für Aufsehen sorgte, wurden Verlobungsgerüchte laut – diese wurden allerdings nie bestätigt. Ein Jahr später war die Beziehung zerbrochen. Anschließend sorgte sie 2020 mit ihrem "The Pursuit of Love"-Co-Star Dominic West (56) für Schlagzeilen, als Fotos der beiden bei einem romantischen Rom-Trip auftauchten. Dominic war zu dem Zeitpunkt verheiratet. Danach war sie kurzzeitig mit dem Bassisten der Band Queens of the Stone Age Michael Shuman (40) zusammen. Über ihr Liebesleben hat sich Lily in der Vergangenheit stets bedeckt gehalten: "Wenn man nie etwas sagt, gibt es keine Aussagen, die einen verfolgen, wenn man hinterher weinend in eine Schachtel Kleenex heult, nachdem alles schiefgelaufen ist", sagte die Schauspielerin einmal.

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Imago Schauspielerin Lily James im April 2026

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Instagram / lilyjamesofficial Lily James, Schauspielerin

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Getty Images Lily James bei der Vorführung von "Swiped" in New York City am 16. September 2025