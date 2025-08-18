Darum nutzt Schauspielerin Lily James gar keine Dating-Apps

Lily James (36), bekannt aus Filmen wie "Cinderella" und Mamma Mia, hat verraten, dass sie privat noch nie eine Dating-App genutzt hat. In einem Interview mit Who What Wear sprach die Schauspielerin über ihre Recherche für ihre neue Rolle im Film "Swiped", in dem sie Whitney Wolfe Herd, die Gründerin von Bumble, verkörpert. "Ich habe noch nie eine Dating-App genutzt", sagte Lily offen. Um sich dennoch auf die Rolle vorzubereiten, sah sie sich den Bumble-Account einer Freundin an, um das Konzept besser zu verstehen. Der Grund für ihre fehlende Erfahrung ist simpel: Lily legt großen Wert auf ihre Privatsphäre. "Es fühlt sich ein bisschen gegen meine Vorstellung von Privatsphäre an", erklärte sie.

Trotz ihrer persönlichen Distanz zu Dating-Apps bewundert Lily die positiven Auswirkungen dieser Plattformen. Sie erzählte, dass ihre Produzentin Jen Gibgot ihren Partner über Bumble kennengelernt hat – genauso wie ihre beste Freundin, die sogar ihren Ehemann über die App fand. "Wenn man darüber spricht, wird schnell klar, wie viele Beziehungen und auch Babys daraus entstanden sind", so die Schauspielerin. Sie betonte, dass die Erfolgsgeschichten, die auf Apps wie Bumble basieren, beeindruckend seien. Ihre eigene Beziehungssituation ließ Lily jedoch offen und reagierte auf die Frage, ob sie derzeit in einer Partnerschaft sei, ausweichend: "Ich würde das niemals verraten."

Im Film "Swiped", der ab diesem Monat in die Kinos kommt, verkörpert Lily die tatkräftige Whitney Wolfe Herd, die im männerdominierten Tech-Bereich gleich zwei innovative Dating-Apps entwickelte. Die Geschichte zeigt, wie Whitney mit Durchhaltevermögen und Erfindergeist zur jüngsten Selfmade-Milliardärin der Welt wurde. Zum Cast gehören neben Lily auch Jackson White und Dan Stevens (42). Lily, die in der Vergangenheit mit Matt Smith (42) in Verbindung gebracht wurde, ist bekannt dafür, ihr Liebesleben weitgehend aus der Öffentlichkeit herauszuhalten – was ihre Aussagen zu Dating-Apps nur unterstreicht.

Getty Images Lily James, Schauspielerin

Getty Images Whitney Wolfe Herd bei der Vox Media's Code Conference

Getty Images Lily James im März 2023