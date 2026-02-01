Ist dieser Hollywood-Stuntman etwa Lily James' neue Flamme?

Lily James (36) sorgt für Herzklopfen-News – und zeigt sich plötzlich Seite an Seite mit Stunt-Ass Bobby Holland Hanton. Vergangenen Freitag tauchten die Schauspielerin und der muskulöse Profi unerwartet im Red Lion Pub in Hampshire auf, tranken etwas, lachten viel und lieferten sich eine lässige Partie Billard. Ein Foto auf der Facebook-Seite des Pubs zeigte die zwei eng beieinander, Händchen haltend. Dazu schrieb das Lokal: "Heute hatten wir Besuch von Lily James aus Downton Abbey und Thor-Stuntman Bobby Hanton. Sie genossen ein Getränk und ein Spiel am Pooltable." Kurz zuvor zeigten sie sich in London bei der Premiere von "Crime 101" – Bobby in seiner Rolle als Stuntdouble an der Seite von Chris Hemsworth (42), Lily strahlend im Publikum.

Die zarte Romanze hatte sich offenbar fernab roter Teppiche angebahnt. Laut Berichten lernten sich die beiden am Set von Chris' kommendem U-Boot-Actionthriller "Subversion" an Australiens Goldküste kennen. Öffentlich hielten sie sich bislang bedeckt: keine gemeinsamen Posts, keine markierten Schnappschüsse. Doch die Pub-Sichtung in Bobbys Heimatregion, unweit von Portsmouth, machte den Flirt auf einen Schlag sichtbar. Sein Vater Tony Singleton bestätigte zudem gegenüber der Mail on Sunday stolz: "Er war letzte Woche mit seiner neuen Freundin, Lily James, hier. Sie sahen so aus, als hätten sie eine gute Zeit", sagte er.

Abseits der Blitzlichter treffen hier zwei Welten aufeinander: Lily, die "Cinderella"-Darstellerin mit einem Faible für Familiennähe, und Bobby, der als Athlet sein Leben zwischen intensiven Workouts, Filmsets und Freunden organisiert. Der Stuntprofi wuchs laut Daily Mail in Portsmouth auf, war ein talentierter Turner und fand über Akrobatik und Freizeitparks seinen Weg nach Hollywood. Neben seiner beeindruckenden Arbeit steht er in engem Kontakt zu seiner Familie und pflegt, trotz der Trennung, auch weiterhin ein Verhältnis zu der Tochter seiner Ex-Frau. Lily selbst legte öffentlich stets Wert auf die Bedeutung von Familie und könnte in Bobby somit einen Gleichgesinnten gefunden haben.

Getty Images Lily James, Schauspielerin

Instagram / bobbydazzler84 Bobby Holland Hanton, Stuntman

Getty Images Lily James bei der Vorführung von "Swiped" in New York City am 16. September 2025