Lily James genießt Urlaub mit Freundinnen in Mexiko

Sonniger Start ins Jahr für Lily James (36): Die Schauspielerin verbringt mit Freundinnen eine Auszeit im Fünf-Sterne-Hotel Esencia an Mexikos Karibikküste – und lässt ihre Community auf Instagram mitschwelgen. Auf den Bildern zeigt sich Lily im schwarzen Mini-Bikini auf einer Strandliege, nascht frische Ananas und streckt die Beine in die Sonne. Später geht es im grauen Zweiteiler ins türkisblaue Meer, bevor sie am Abend in einem transparenten schwarzen Überwurf über pinkem Bikini-Top und schwarzen Bottoms den Glamour-Faktor hochdreht. Dazu liefert sie Selfies, Strandmomente und jede Menge Urlaubsfeeling mit ihren Girls.

Das Luxusresort, in dem die Nächte mit über 1.700 Euro zu Buche schlagen, bildet die Postkartenkulisse zu Lilys Fotoreihe: weiße Sandstrände, sanfte Wellen, Palmen – und zwischendurch eine Kokosnuss am Liegestuhl. In einer weiteren Szene liegt die Schauspielerin im trägerlosen lilafarbenen Kleid mit weißen Blüten, vertieft in ein Buch, während die Sonne langsam tiefer steht. Ihre Bildunterschrift klingt wie ein Freundschaftsschwur und eine Liebeserklärung an den Ort: "Freundinnen im Paradies. Der magischste Start ins Jahr – ein so besonderer Ort und Erinnerungen, die man für immer in Ehren halten wird", schrieb sie. Die Kommentare überschlagen sich: "Sieht traumhaft aus xx. Ich hoffe, du hattest eine großartige Zeit", heißt es da, gefolgt von "Sieht wie ein Traum aus" und "Die traumhafteste Girls-Reise. Happy New Year xxx".

Schon vor dem Mexiko-Trip hatte Lily ihre Follower mit Strandgrüßen aus Australien abgeholt. "Ich habe den letzten Teil von 2025 am Strand verbracht, einen Film gedreht und den Sonnenaufgang mit sehr besonderen Menschen gesehen. Ich fühle mich sehr dankbar und hoffnungsvoll für ein neues Jahr", schrieb die Schauspielerin zu einer Serie sonnengeküsster Schnappschüsse. Darauf posiert sie mit ungeschminktem, entspanntem Look im weißen, gerafften Bikini-Top, später im Leo-Zweiteiler unter einem Schattentipi – lässig, natürlich und ohne viel Chichi. Wer Lily kennt, weiß: Ob Filmset oder Fernweh-Spot, die Britin teilt solche Augenblicke gerne mit ihren Freundinnen, hält Erinnerungen fest und nimmt ihre Fans dabei mit an die Hand – mal mit Kicher-Selfies, mal mit stillen Momenten zwischen Wellenrauschen und Buchseiten.

Instagram / lilyjamesofficial Lily James, Schauspielerin

Instagram / lilyjamesofficial Lily James, Januar 2026

Getty Images Lily James im März 2023

