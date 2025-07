Dunkelhaariger Auftritt: Lily James kaum wiederzuerkennen

Am vergangenen Samstag sorgte Lily James (36) mit einem neuen Look in London für Gesprächsstoff. Die Schauspielerin wurde von Just Jared-Paparazzi mit dunkelbrauner Haarpracht gesichtet – auf den Fotos ist die "The Iron Claw"-Bekanntheit kaum wiederzuerkennen. Denn eigentlich ist Lily vor allem für ihre hellere Haarfarbe bekannt, die zu ihrem Markenzeichen geworden ist. Ob die 36-Jährige sich lediglich nach Veränderung sehnte oder ob ihre neue Frisur für ein kommendes Filmprojekt bestimmt ist, bleibt unklar.

Eins ist sicher: Lily zelebriert ihre neue Haarfarbe. In ihrer Instagram-Story veröffentlichte sie Montagabend ein Spiegelselfie aus dem Fitnessstudio, auf dem sie ihre dunkle Haarpracht in einem lässigen Messy-Bun trägt. Nicht nur privat bleibt es bei Lily aufregend. Auch beruflich stehen bei ihr zahlreiche Abenteuer an. In naher Zukunft wird sie zusammen mit Riz Ahmed in dem Film "Relay" auf der Leinwand zu sehen sein. Der Thriller handelt von einem Vermittler, gespielt von Riz, der gefährliche Deals zwischen korrupten Firmen und ihren Widersachern aushandelt. Lilys Rolle als potenzielle Klientin bringt der Handlung eine spannende Wendung.

Die optische Verwandlung von Lily James ist nicht das erste Mal, dass die Schauspielerin mit einer Veränderung überrascht. Bekannt wurde sie unter anderem durch ihre Rolle in "Cinderella", wo sie mit ihrem goldenen Haar alle verzauberte. Die talentierte Schauspielerin bewies zudem bereits in unterschiedlichsten Rollen ihre Wandelbarkeit. Ob im Actionfilm "Baby Driver" oder im berühmt-berüchtigten Musical "Mamma Mia! Here We Go Again" – Lily begeistert mit ihrer Vielseitigkeit.

Instagram / lilyjamesofficial Lily James im Juli 2025

Getty Images Lily James, Schauspielerin

Getty Images Lily James bei der "Cinderella"-Premiere