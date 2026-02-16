Liebe mit Stuntman: Freunde von Lily James haben Bedenken

Lily James (36) und Bobby Holland Hanton sorgen für Gesprächsstoff – und nicht nur wegen ihrer frischen Liebe. Die Schauspielerin und der Stuntman wurden am vergangenen Wochenende in London gesehen, als sie nach einem fünfstündigen Set von DJ Solomun den Alexandra Palace verließen. Kennengelernt haben sich die beiden offenbar im September am Set des Action-Thrillers "Subversion" an der australischen Goldküste. Freunde berichten der Mail on Sunday, dass Lily mit Bobby sehr glücklich sei und sich ernsthaft auf ihn einlasse. Gleichzeitig gibt es Bedenken: Während Bobby für seine wilden Partynächte bekannt ist, wünscht sich Lily seit einiger Zeit eher Ruhe, einen Neuanfang mit weniger Trubel – und langfristig eine Familie.

Im Umfeld der Schauspielerin heißt es, Bobby sei "bodenständig" und anders als die Darsteller, mit denen Lily zuvor liiert war. Dennoch fürchten Vertraute, dass sein Tempo außerhalb des Filmsets hoch bleibt. Der Brite, der als Stuntdouble für Daniel Craig (57), Ryan Reynolds (49) und Chris Hemsworth (42) arbeitete, spricht öffentlich über Fitness, Disziplin und seine Trainingsroutinen. Zugleich blickt er auf Phasen mit reichlich Nachtleben zurück. In einem Interview mit dem Fitnessmagazin Centr erklärte Bobby 2020, er habe seinen Alkoholkonsum nach einer Rückenoperation drastisch reduziert: "Ich habe viele Dinge zum Besseren verändert und ernte die Früchte", sagte er. Die Sorge von Lilys Freunden: Dass zwischen gelegentlicher Clubnacht und dem Wunsch nach einem ruhigeren Alltag ein Spannungsfeld entstehen könnte, das sie belasten dürfte. Lily hatte in der Vergangenheit im Interview mit dem Guardian betont: "Alle möglichen Menschen können zu großen Lieben deines Lebens werden."

Abseits der aktuellen Partybeobachtungen zeigt das Duo auch intime, unaufgeregte Momente. In einem Pub in Hampshire tranken beide kürzlich ein Bier, spielten eine Runde am Pooltisch und wirkten gelöst, Hände ineinander verschränkt. Lily hat turbulente Beziehungen hinter sich – fünf Jahre mit Doctor Who-Star Matt Smith (43), den öffentlichen Skandal mit dem verheirateten Dominic West (56) 2020 in Rom und zuletzt eine zweijährige Beziehung mit Queens-of-the-Stone-Age-Bassist Michael Shuman (40). Freunde beschreiben die Schauspielerin als jemanden, der Gemeinschaft liebt, gerne mit Vertrauten Zeit verbringt und außerhalb des Sets die kleinen Dinge schätzt – Spaziergänge, gemütliche Abende, feste Rituale. Wie Lily und Bobby beide diesen privaten Rhythmus nun miteinander finden, bleibt ihr gemeinsamer Balanceakt zwischen Adrenalin und Ankommen.

Getty Images Lily James, Schauspielerin

Instagram / bobbydazzler84 Bobby Holland Hanton, Stuntman

Instagram / lilyjamesofficial Lily James, Januar 2026