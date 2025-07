Thriller: Lily James spielt Hauptrolle neben Chris Hemsworth

Der Action-Thriller "Subversion" bekommt eine hochkarätige Besetzung. Wie Deadline berichtet, wurde Lily James (36) nun als Hauptdarstellerin neben Chris Hemsworth (41) bestätigt. Die Schauspielerin wird die Rolle einer Offizierin der Küstenwache übernehmen, die sich an die Fersen eines Marinekommandanten auf illegaler Mission heftet. Hinter dem U-Boot-Spektakel steckt tatsächlich ein deutscher Filmschaffender. Patrick Vollrath wird die Regie übernehmen. Der gebürtige Niedersachse ist bekannt für Thriller wie "7500" und die Krimiserie "Strafe". Für den Kurzfilm "Alles wird gut" wurde Patrick 2016 sogar für einen Oscar nominiert.

Bis sie "Subversion" auf der großen Leinwand zu sehen bekommen, müssen sich die Fans aber noch ein wenig gedulden. Die Premiere ist erst für 2026 angesetzt. Konkret behandelt die Story eine U-Boot-Mission eines aufstrebenden Kommandanten. Dieser wird von einer kartellartigen Organisation erpresst und muss so eine illegale Fracht in einem U-Boot durch internationale Gewässer bringen. Dabei verfolgt ihn schließlich die Küstenwache, und es entwickelt sich ein gefährliches Katz-und-Maus-Spiel mitten im Ozean. Gefährdet wird seine Mission zusätzlich von Gefahren außerhalb und innerhalb des U-Boots.

Action-erprobt ist Chris in jedem Fall. Der gebürtige Australier ist nicht nur bekannt für seine Rolle als Thor in den Marvel-Filmen – in seiner Filmografie befinden sich auch bildgewaltige Filme wie "Furiosa: A Mad Max Story" und "Tyler Rake: Extraction". Vergangenes Jahr drehte Chris die Prime Video-Produktion "Crime 101" und stand dafür mit Kultschauspieler Nick Nolte (84) vor der Kamera. Lily wird den meisten vor allem dank ihrer Rolle in der Serie Pam & Tommy ein Begriff sein. Die Britin schlüpfte darin in die Rolle von Pamela Anderson (58) und brachte ihre Liebesgeschichte mit Mötley Crüe-Rocker Tommy Lee (Sebastian Stan, 42) auf die Bildschirme. Bekannt wurde sie aber vor allem durch ihre Darstellung der berühmten Disney-Prinzessin Cinderella in der gleichnamigen Realverfilmung.

John Nacion/Getty Images for Paramount Pictures, Jon Kopaloff/Getty Images for Vanity Fair Collage: Lily James und Chris Hemsworth

Getty Images Chris Hemsworth, Schauspieler

Getty Images Lily James bei der "Cinderella"-Premiere