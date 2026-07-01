Fan: Bei Charlotte Engelhardt läuft ganzen Tag Reality-TV

Charlotte Engelhardt (47) ist nicht nur im Job mit Reality-TV vertraut – die Moderatorin ist auch privat ein echter Fan des Genres. Im Interview mit Promiflash verriet sie jetzt, dass entsprechende Formate bei ihr den ganzen Tag laufen. Selbst wenn sie nicht aktiv zuschaut, lässt sie die Shows im Hintergrund laufen – ganz ähnlich, wie andere Menschen Radio oder Musik hören. Durch diese Gewohnheit behält sie stets den Überblick über das aktuelle Reality-Geschehen.

"Ich liebe Reality. Ich gucke das seit Jahren. Also, wie andere Leute Radio oder Musik laufen haben, habe ich Reality laufen. Ich sitze jetzt nicht vor dem Fernseher und gucke die ganze Zeit zu, aber es läuft die ganze Zeit und ich kriege da alles mit. Ich kann da bei fast jedem Format mitreden", erklärte Charlotte gegenüber Promiflash. Diese Leidenschaft spiegelt sich auch in ihrer Arbeit wider: Im vergangenen Jahr moderierte sie die Reunions von Prominent getrennt und Princess Charming.

Passend dazu dürfte Charlotte auch das neue Format "Bad Boyfriends – Jetzt wird abgerechnet" ganz genau im Blick gehabt haben. Vor zwei Wochen wurde bekannt, dass die Ex von Sido (45) und Calvin Kleinen (34) dafür gemeinsam vor der Kamera standen. In der Show wurden acht vergebene Männer nach Teneriffa gelockt, weil sie glaubten, an "Bro Island" teilzunehmen. Vor Ort platzte der Traum vom Partyurlaub dann: Die angebliche Show gab es gar nicht, stattdessen warteten ihre Freundinnen auf sie und wollten mit ihren "Red Flags" abrechnen.

Anzeige Anzeige

Imago Charlotte Engelhardt beim Screening von "Bad Boyfriends" im Bootshaus Köln, Juni 2026

Anzeige Anzeige

Imago Charlotte Würdig bei den Reality Awards 2026 im Maritim Hotel Bonn

Anzeige Anzeige

Imago Charlotte Engelhardt und Calvin Kleinen beim Screening von "Bad Boyfriends" (RTL+) im Bootshaus Köln, 25.06.2026