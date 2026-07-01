Ihre Party: Khloé Kardashian kontert Kritik wegen Ex Tristan

Khloé Kardashian (42) hat am vergangenen Wochenende ihren 42. Geburtstag gefeiert – und die Party war ganz offensichtlich ein großes Ereignis. Auf Instagram teilte die Realitystar eine Reihe von Fotos aus ihrer Geburtstagsfeier und schrieb dazu: "Champagner, Cavalli und Kaviar. Ich schwebe noch immer vor lauter Geburtstagsliebe. Danke, dass ihr meinen Tag so besonders gemacht habt. Mein Herz ist voll, und ich fühle mich unglaublich gesegnet." In einem weiteren Post zeigte sie Familienangehörige und enge Freunde – darunter jedoch auch eine Person, die für reichlich Gesprächsstoff sorgte: ihr Ex Tristan Thompson (35).

Viele Nutzer im Netz zeigten sich überrascht, den NBA-Spieler auf den Geburtstagsfotos zu sehen. In den Kommentaren stellten einige die Frage, weshalb er überhaupt anwesend war, andere warfen Khloé fehlende "Grenzen" vor. Die 42-Jährige ließ das nicht unkommentiert und antwortete direkt auf Instagram: "Weil seine Kinder darum gebeten haben, dass er kommt." Diese Erklärung spaltete die Fans. Auf Reddit merkte jemand an: "Es ist eine Sache, wenn er dabei ist und sie private Fotos von ihnen als Einheit haben, die sie zu Hause mit ihren Kindern teilen – aber auf ihrer öffentlichen Seite zu posten nach ALLEM, was sie durchgemacht hat." Ein anderer kommentierte ironisch: "Ist es der Geburtstag der Kinder oder ihr Geburtstag? Tatum und True werden 60 sein, und sie wird immer noch sagen 'die Kinder wollten das.'"

Khloé und Tristan haben zwei gemeinsame Kinder: die achtjährige True und den dreijährigen Tatum. Die Beziehung der beiden war von mehreren Untreue-Skandalen überschattet – zwei davon ereigneten sich, während Khloé jeweils auf die Geburt ihrer Kinder wartete. Trotz dieser turbulenten Vergangenheit pflegen die beiden heute eine freundschaftliche Beziehung als Eltern.

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Getty Images Khloé Kardashian bei der Abyss By Abby "Arabian Nights" Launch-Party in Los Angeles, 21. Januar 2020

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https://www.instagram.com/p/DaOedsHkqwm/?img_index=14 Tristan Thompson feierte gemeinsam mit Khloé Kardashian ihren Geburtstag.

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Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian mit ihren Kindern True und Tatum, November 2025