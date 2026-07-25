Alter Clip entfacht Leihmutter-Debatte um Khloé Kardashian

Ein alter Clip aus der Realityshow "Keeping Up with the Kardashians" sorgt derzeit auf Instagram für Gesprächsstoff. Darin ist Khloé Kardashian (42) gemeinsam mit ihrem damaligen Partner Tristan Thompson (35) in einem Gespräch mit einer Leihmutterschaftstherapeutin zu sehen. Das Video stammt aus der letzten Staffel des Formats, als das Paar darüber nachdachte, seine Familie zu vergrößern. Im Mittelpunkt der Diskussion stehen Mehrlingsschwangerschaften, Schwangerschaftsabbrüche und die Körperautonomie der Leihmutter – und viele Nutzer zeigen sich überrascht davon, wie wenig Khloé offenbar über die Rechte einer Leihmutter wusste.

Als die Therapeutin das Paar fragte, wie sie zu einer möglichen Reduzierung oder einem Abbruch bei einer Mehrlingsschwangerschaft stünden, antwortete Khloé, dass sie Mehrlinge als Gottes Willen betrachten würden. Auf die Nachfrage der Therapeutin, was wäre, wenn die Leihmutter dem nicht zustimme, reagierte Khloé mit der Frage: "Müssen sie nicht unseren Wünschen folgen?" Die Therapeutin erklärte daraufhin, dass die Leihmutter das Recht habe, eine Schwangerschaft bei einem ungeplanten Ausgang zu beenden. In einem Confessional sagte Khloé: "Natürlich weiß ich, dass es ihr Körper, mein Baby ist, aber ich habe wirklich nicht gewusst, dass das bedeutet, dass sie die Kontrolle darüber hat, ob sie zum Beispiel einen Zwilling abtreiben möchte." Gegenüber der Therapeutin ergänzte sie außerdem: "Ich weiß, es ist ihr Körper, aber ich wusste trotzdem nicht, dass es wirklich ihre Entscheidung ist. Das klingt vielleicht wirklich naiv, aber das ist augenöffnend für mich."

Trotz ihrer anfänglichen Unsicherheiten entschied sich Khloé schließlich doch für eine Leihmutterschaft und begrüßte so ihren Sohn Tatum auf der Welt. In einer Episode des Hulu-Formats "The Kardashians" aus dem Jahr 2023 beschrieb sie die Erfahrung als "überwältigend", gab aber zu, dass sie anfangs eine geringere Bindung zu Tatum gespürt habe. Auch die Umstände bei der Geburt belasteten den Realitystar: Sie schilderte, dass sie sich "wirklich schuldig" gefühlt habe, als sie Tatum von der Leihmutter weggenommen habe. "Es ist so eine transaktionale Erfahrung", sagte Khloé. "Ich wünschte, jemand wäre ehrlich über Leihmutterschaft gewesen und diesen Unterschied dabei. Das bedeutet nicht, dass es schlecht oder gut ist – es ist immer noch toll, nur sehr anders."

Anzeige Anzeige

Getty Images Khloé Kardashian bei der Balenciaga Womenswear Spring/Summer 2023 Show während der Paris Fashion Week in Villepinte

Anzeige Anzeige

Instagram / realtristan13 Khloé Kardashian und Tristan Thompson mit ihren Kindern True und Tatum im Jahr 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Khloé Kardashian feiert mit Emma Grede den Start von Good American bei Bloomingdale’s in New York, 28. Oktober 2017