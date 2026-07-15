Khloé zeigt seltene Urlaubsmomente mit den Kardashian-Kids

Khloé Kardashian (42) gönnt sich aktuell mit ihrer berühmten Familie eine sommerliche Auszeit am See – und lässt ihre Fans jetzt daran teilhaben. Die Realitybekanntheit teilte eine Bilderreihe auf Instagram mit Schnappschüssen vom traditionellen Fourth-of-July-Trip der Kardashians, die sie schlicht mit "Unvergessliche Erinnerungen" betitelte. Zu sehen sind ihre Kinder True Thompson (8) und Tatum Thompson (3) mit ihren Cousins und Cousinen. Auf den Fotos mit dabei: Kim Kardashians (45) Tochter Chicago West (8) und Rob Kardashians (39) Tochter Dream Kardashian.

Mit den Fotos und Clips teilt Khloé viele kleine Momente, die den Familienurlaub so besonders machen. Chicago, True und Dream posieren erst in passenden pinken Badeanzügen und fallen sich lachend in die Arme. Dann sausen die Kids in einem aufblasbaren Boot über den See und feiern den US-Feiertag mit Wunderkerzen in den Händen. Später knipst Khloé strahlende Selfies mit True und Tatum auf dem Boot, während im Hintergrund der See glitzert. Und man sieht die Kinder auf der Rückbank eines Autos, wo sie Tüten von Khloés eigener Popcornmarke Khloud in der Hand halten. Auch Kim ließ es sich nicht nehmen, Eindrücke vom Trip – der sie laut ihrem Post nach Idaho führte – auf Social Media zu teilen: darunter auch ein Foto mit Tochter Chicago und Lewis Hamilton (41).

Dass Khloé in ihrer Rolle als Mama und Tante aufgeht, macht sie immer wieder deutlich. In der Realityshow The Kardashians erzählte sie schon, dass sie bei Nichte Dream manchmal das Gefühl habe, eine "dritte Mutter" zu sein, und schwärmte: "Ich liebe es absolut, für Menschen zu sorgen. Es liegt mir so im Blut, Mutter zu sein. Ich würde es nicht anders wollen." Auch in einem Gespräch mit dem Magazin Elle betonte sie, dass für sie selbst die anstrengenden Seiten ihres Familienalltags dazugehören: "Ich liebe alles, sogar die schweren Teile. Es ist super beängstigend, aber ich nehme meinen Job sehr ernst. Ich liebe ihn so sehr."

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Instagram / khloekardashian Tatum Thompson, Khloe Kardashian und True Thomspon im Urlaub, Juli 2026

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Instagram / khloekardashian Chicago West, True Thompson und Dream Kardashian, Juli 2026

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Instagram / khloekardashian Kim und Khloé Kardashian, Realitystars