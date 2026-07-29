Khloé Kardashian feiert den 4. Geburtstag ihres Sohnes Tatum

Khloé Kardashian (42) hat den vierten Geburtstag ihres Sohnes Tatum (4) mit einem liebevollen Instagram-Post gefeiert. Die Reality-TV-Bekanntheit teilte ein süßes Video mit vielen Clips und Fotos aus den ersten Lebensjahren ihres kleinen Jungen, den sie gemeinsam mit ihrem Ex Tristan Thompson (35) hat. Zu den Aufnahmen schrieb Khloé: "Alles Gute zum vierten Geburtstag, mein Engelsjunge." In einer weiteren Story zeigte sie Tatum außerdem an seinem Ehrentag zu Hause: Der Kleine trug einen "Bluey"-Pyjama, hielt Woody aus "Toy Story" im Arm und stand vor einer passenden Geburtstagsdeko mit Figuren aus "Bluey" und "Toy Story" sowie blau-weißen Luftballons.

Nicht nur Khloé ließ Tatum an seinem besonderen Tag hochleben. Auch Kris Jenner (70) widmete ihrem Enkel auf Instagram eine eigene Bilder-Hommage. Die Kardashian-Jenner-Matriarchin veröffentlichte mehrere Familienfotos und fand sehr persönliche Worte für den Vierjährigen. "Alles Gute zum Geburtstag an unseren süßen Tatum! Du hast die lustigste kleine Persönlichkeit und das ansteckendste Lachen", schrieb Kris in ihrem Post. Außerdem betonte sie, dass der Junge die ganze Familie vom Aufwachen bis zum Schlafengehen zum Lächeln bringe. In ihrer Botschaft nannte sie Tatum auch einen tollen Bruder für seine Schwester True und machte deutlich, wie eng der kleine Sohn von Khloé in den Familienalltag eingebunden ist.

Dass Khloé in ihrer Mutterrolle aufgeht, hatte sie in der Vergangenheit bereits mehrfach erzählt. In The Kardashians sagte sie im vergangenen Jahr: "Ich glaube wirklich, dass ich dazu bestimmt war, Mutter zu sein, und es gibt keinen anderen Ort, an dem ich lieber wäre als zu Hause mit meinen Kindern." Schon zuvor hatte die Unternehmerin im Gespräch mit Elle erklärt, dass sie am Muttersein sogar die anstrengenden Seiten liebe. Gemeinsam mit Tristan hat sie neben Tatum auch Tochter True. Gerade persönliche Familienmomente und Einblicke mit ihren Kindern teilt Khloé immer wieder mit ihren Fans in den sozialen Medien.

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Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian mit ihrem Sohn Tatum

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Instagram / khloekardashian Tatum Thompson feiert Geburtstag

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Instagram / khloekardashian Tatum Thompson und Khloé Kardashian, Juli 2025