Khloé Kardashian nimmt Abschied von ihrer geliebten MJ

Mit einem emotionalen Post hat Khloé Kardashian (42) ihrer verstorbenen Großmutter Mary Jo "MJ" Shannon gedacht. Drei Tage nach dem Tod der 91-Jährigen, den Kris Jenner (70) am 16. Juli öffentlich gemacht hatte, teilte Khloé via Instagram eine Reihe von alten Fotos, die sie gemeinsam mit ihrer Großmutter zeigen – darunter ein Bild, auf dem MJ sie als Baby hält. Die bewegenden Worte der Reality-Beauty berühren die Fans: "Meine süße MJ. Danke, dass du uns gezeigt hast, dass das Leben gefeiert werden soll, dass Lachen heilt und dass Liebe das größte Vermächtnis ist, das wir hinterlassen können. Du hast so vollständig, so anmutig und so wunderschön gelebt."

Besonders ans Herz ging Khloé dabei der Gedanke, dass ihre beiden Kinder – Tochter True und Sohn Tatum, die sie mit Ex Tristan Thompson (35) großzieht – noch Zeit mit ihrer Urgroßmutter verbringen durften. "Einer meiner größten Segen wird immer sein, dass meine Kinder ihre Urgroßmutter kannten", schwärmt das Model online. "Dass sie deine Umarmungen, deine Geschichten, deine Freude und das unglaubliche Licht, das du so mühelos in dir getragen hast, erfahren durften." In ihrem Post gedachte Khloé auch ihres verstorbenen Vaters Robert Kardashian sowie ihrer verstorbenen Tante Karen Houghton, die im März 2024 gestorben war, und MJs drittem Ehemann Harry Shannon. Auch ihre Schwestern meldeten sich zu Wort: Kris schrieb, ihre Mutter sei "das Herz unserer Familie" gewesen, und Kim Kardashian (45) nannte MJ ihre "beste Freundin" und ihren "Klatsch-Kumpel".

Mary Jo Shannon wurde 91 Jahre alt und war über Jahrzehnte eine feste Größe im Leben des Kardashian-Jenner-Clans. Kris bezeichnete ihre Mutter einst als den "Fels" der Familie. Auch Khloés Schwester Kim zollte ihrer geliebten Oma online Tribut. Mit manchen Fotos stieß sie allerdings bei ihren Fans auf Kritik, da wohl zu sehr die Schönheit im Fokus gestanden habe. MJ hatte mit ihrem zweiten Ehemann Robert Houghton zwei Töchter – Kris und Karen –, die sie zeitweise allein großzog. Später heiratete sie Harry Shannon, mit dem sie bis zu seinem Tod im Jahr 2003 rund 40 Jahre zusammen war. In San Diego betrieb sie außerdem eine Kinderboutique namens Shannon & Co.

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Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian ehrt ihre verstorbene Großmutter MJ mit einem Online-Rückblick.

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Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, MJ und Kris Jenner

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Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian nimmt mit süßen Fotos Abschied von ihrer geliebten MJ.