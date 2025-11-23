Khloé Kardashian und Ex Tristan kommen nicht wieder zusammen

Khloé Kardashian (41) macht reinen Tisch: In ihrem Podcast "Khloé In Wonderland" stellte die Reality-Ikone klar, dass zwischen ihr und ihrem Ex-Verlobten Tristan Thompson (34) privat nichts läuft. Auf eine Fanfrage antwortete sie deutlich, dass es keine heimlichen Treffen gebe und sie die Beziehung nicht neu beleben wolle. "Tristan ist nicht wieder im Spiel", erzählte Khloé im Podcast. Sie betonte zugleich, warum er aber trotzdem präsent bleibt: "Er ist einfach der Vater meiner Kinder, also wird er für seine Kinder da sein und dafür bin ich wirklich dankbar."

Die The Kardashians-Bekanntheit und der NFL-Star haben mit True (7) und Tatum Thompson (3) zwei gemeinsame Kinder. Tristan komme vorbei, um Zeit mit ihnen zu verbringen und genau dafür halte Khloé den Raum frei: "Ich liebe, dass er eine großartige Beziehung zu seinen Kindern hat. Ich werde dem nie im Weg stehen. Es ist so wichtig, dass diese Beziehung erhalten bleibt und so stark wie möglich ist." Die Unternehmerin reagierte damit auf wiederkehrende Spekulationen, sie würde Tristan wieder "zurück in ihr Leben" lassen.

In der Folge sprach Khloé außerdem über eine schmerzhafte Erinnerung an ihren Ex-Mann Lamar Odom (46). Sie berichtete, er habe ihr einst aus einem schlechten Moment heraus ihre Tagebücher verbrannt. Die Hefte seien voller persönlicher Gedanken gewesen und waren für sie eine Art Therapie. "Ich erinnere mich, wie ich schluchzte, Tränen strömten mir übers Gesicht", verriet Khloé im Podcast. Der Verlust habe ihr die Lust am Tagebuchschreiben genommen. Khloé und Lamar hatten im Jahr 2009 geheiratet. 2013 reichte sie die Scheidung ein, die 2016 finalisiert wurde.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und Tristan Thompson, 2021

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson mit seinen Kids Tatum und True, August 2024

Getty Images Lamar Odom und Khloé Kardashian im Mai 2012