Lamar Odom verdankt seinen ersten Entzug den Kardashians

Lamar Odom (46) hat jetzt offen über eines der dunkelsten Kapitel seines Lebens gesprochen und zeigte sich dabei dankbar gegenüber seiner ehemaligen Familie. Im Podcast "Nothing's Off The Table" mit Louis Ruggiero erzählte der frühere Basketballstar, wie seine damalige Schwiegermutter Kris Jenner (70) ihm einst geholfen haben soll. Laut Lamar habe sie ihn "völlig fertig" im Haus einer anderen Frau entdeckt, mit der er trotz seiner Ehe mit Khloé Kardashian (42) Drogen konsumiert habe. Kurz darauf sollen mehrere schwarze SUVs vor dem Haus vorgefahren sein, bevor Kris ihn ohne lange Diskussion direkt in eine Entzugsklinik bringen ließ.

Laut Daily Mail erklärte Lamar im Gespräch, dass Khloé ihn gesucht habe, nachdem er zu der anderen Frau gegangen war. Diese habe schließlich Kontakt zu Khloé aufgenommen und verraten, wo sich der Basketballer aufhielt. Vor Ort habe Lamar weiter Kokain konsumiert, bis plötzlich Kris Jenner aufgetaucht sei. "Ich sehe einen Kopf um die Ecke kommen, und die Dame sagt: 'Lammy' – und es war ihre Mutter", erinnerte er sich. Heute blickt Lamar mit großer Dankbarkeit auf diesen Moment zurück: "Mein Herz war einfach gebrochen und wurde gleichzeitig stärker. Ich bin dieser Familie dankbar, dass sie versucht hat, sich so gut sie konnten um mich zu kümmern", sagte er im Podcast.

Die Beziehung zwischen Lamar und Khloé sorgte jahrelang für Schlagzeilen. Das Paar heiratete 2009 nach nur wenigen Wochen Beziehung und erhielt mit der Realityshow "Khloé & Lamar" sogar ein eigenes TV-Format. Doch nach der Trennung 2013 folgte für Lamar eine besonders schwierige Zeit: 2015 erlitt er nach einer Überdosis in Las Vegas einen lebensgefährlichen Zusammenbruch. Khloé stand ihm damals während seiner Genesung zur Seite, bevor die Scheidung 2016 endgültig abgeschlossen wurde. Die Netflix-Dokumentation "Untold: The Death & Life of Lamar Odom" beleuchtet die Höhen und Tiefen dieser bewegten Lebensphase noch einmal im Detail.

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Getty Images Lamar Odom im Mai 2019

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Instagram / krisjenner Kris Jenner und Khloé Kardashian, "The Kardashian"-Stars

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Getty Images Khloé Kardashian und Lamar Odom im April 2011