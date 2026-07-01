John Cena rasiert sich kahl für zweite Haartransplantation

John Cena (49) geht in die zweite Runde im Kampf gegen seinen Haarausfall – und zwar diesmal mit einem radikalen Schritt: Der Schauspieler und Ex-Wrestler hat sich für seine zweite Haartransplantation den Kopf komplett kahlrasiert. Auf einem Foto, das er auf Facebook teilte, ist er mit glattrasiertem Schädel zu sehen, wie er seinem Haarchirurgen Ken Anderson im Behandlungsraum des Anderson Center for Hair die Hand schüttelt. "Zweite Runde der FUE-Behandlung und dieses Mal habe ich alles gegeben, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen", schrieb John dazu und bedankte sich gleichzeitig beim Team rund um Ken Anderson für die Begleitung auf dieser Reise.

Die FUE-Methode, bei der einzelne Haarfollikel von einer Körperstelle zur anderen verpflanzt werden, ist für John kein Neuland mehr. Er hatte sich bereits vor einigen Jahren erstmals dieser Behandlung unterzogen – ebenfalls im Anderson Center for Hair. Dass er sich diesmal komplett kahlrasiert hat, soll dafür sorgen, dass der Eingriff so effektiv wie möglich verläuft. Kurz zuvor, bei WrestleMania 42, hatte John noch offen über die Folgen seiner ersten Operation gesprochen: Durch die Schwellungen nach dem Eingriff habe er einen echten "Alienkopf" gehabt, wie er dort erzählte.

Johns offener Umgang mit dem Thema Haarausfall und Haartransplantation ist bemerkenswert – zumal er gegenüber People einmal zugab, dass er sich früher für den Haarverlust geschämt habe und sich die Behandlung daher viel zu lange hinausgezögert habe. Ausgerechnet seine Fans brachten ihn schließlich auf den richtigen Weg: Als er bei Veranstaltungen Schilder mit der Aufschrift "der kahle John Cena" sah, entschied er sich, etwas zu unternehmen. Inzwischen schwört er auf eine umfangreiche Pflegeroutine aus Rotlichttherapie, Minoxidil, Vitaminen sowie speziellen Shampoos und Conditionern – ergänzt durch die Haartransplantation. Abseits seiner Haarpflege war John zuletzt auch als Filmpartner von Eric André (43) in der Netflix-Komödie "Little Brother" zu sehen, für die beide gemeinsam in New York auf dem roten Teppich standen.

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Getty Images John Cena moderiert WrestleMania 42 im Allegiant Stadium in Las Vegas

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https://www.facebook.com/photo/?fbid=1571338481020438&set=a.277934840360815 Der ehemalige Wrestler John Cena teilte ein Foto von sich mit glattem Kopf, auf dem er dem Haarchirurgen Dr. Ken Anderson die Hand schüttelt.

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Getty Images John Cena und Eric André, Schauspieler