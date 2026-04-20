John Cena überrascht Fans mit Rückkehr zu "WrestleMania"

Knapp fünf Monate nach seinem Rücktritt aus dem professionellen Wrestling stand John Cena (48) am 18. April 2026 wieder im Scheinwerferlicht – allerdings nicht als Kämpfer, sondern als Gastgeber von WrestleMania 42. Das zweitägige Großevent fand in Las Vegas statt, und der Empfang des Publikums ließ keinen Zweifel daran, wie tief der 48-Jährige in den Herzen der Fans verwurzelt ist. Im Anzug gekleidet und begleitet von seinem legendären Einmarsch-Song "The Time is Now" betrat John die Bühne und löste damit einen Begeisterungssturm aus. "Wow, damit habe ich nicht gerechnet. Vielen Dank", sagte John laut People, als die Menge ihn mit Applaus überschüttete, und fügte hinzu: "Langjähriger Fan, langjähriger Performer – aber zum ersten Mal als Host. Wie mache ich mich bisher?"

Johns Karriere im Ring fand im Dezember 2025 beim "Saturday Night's Main Event XLII" in Washington, D.C. ihr Ende. John verlor zwar das Match, doch brillierte mit großer Geste: Er verweilte nach dem Schlusspfiff noch lange im Ring, während das Publikum ihn mit Sprechchören und Standing Ovations bedachte, und verabschiedete sich mit einer tiefen Verbeugung und einem Salut. Seine Karriere war zu diesem Zeitpunkt bereits historisch: Kein anderer Wrestler in der WWE-Geschichte hatte mehr Weltmeistertitel geholt als er. In einem People-Interview kurz vor seinem Rücktritt sprach er über seine Grundhaltung zur Arbeit: "Mein Job ist es, die Leute zu unterhalten. Ich versuche, jeden Tag mein Bestes zu geben, denn ich bin nicht perfekt – aber ich versuche, so nützlich und dankbar wie möglich zu sein." Die Moderatorenrolle bei WrestleMania 42 darf daher als konsequente Fortsetzung dieser Haltung gelesen werden.

Schon früh hatte John in Interviews klargemacht, wie sehr ihm die WWE bedeutet. Er gab an, dass er ohne sie weder beruflich noch persönlich der wäre, der er heute ist. "Ich habe mir geschworen, dass ich niemals nur um meiner selbst willen da sein werde", fuhr er damals fort. "Jedes Mal, wenn ich auftrete, möchte ich dem Publikum alles geben." Bereits seit Jahren baut John eine solide Karriere in Hollywood auf. Blockbuster wie "Fast X" und "Argylle" sowie die Comicverfilmung Suicide Squad haben ihn auch abseits des Rings einem breiten Publikum bekannt gemacht. Besonders der HBO-Max-Ableger "Peacemaker", in dem er die Hauptrolle spielt, festigte seinen Ruf als ernstzunehmender Schauspieler.

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Getty Images John Cena moderiert WrestleMania 42 im Allegiant Stadium in Las Vegas

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Getty Images John Cena nach der Niederlage gegen Cody Rhodes bei WWE SummerSlam im MetLife Stadium, East Rutherford, August 2025

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Getty Images John Cena und Shay Shariatzadeh bei der Premiere von "Happy Gilmore 2" in New York, Juli 2025