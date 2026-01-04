Im Ring: Nikki Bella ehrt Ex John Cena mit seinem STF-Griff

Nikki Bella (42) sorgt bei WWE Raw für reichlich Gesprächsstoff. In Orlando lieferte sich die Wrestlerin am Montag ein Triple-Threat-Match um die WWE Women’s World Championship gegen Raquel Rodriguez und Stephanie Vaquer – und packte dabei ausgerechnet den Aufgabegriff aus, mit dem ihr Ex-Verlobter John Cena (48) weltberühmt wurde. Die Zuschauer reagierten sofort und stimmten lautstark "Danke, Cena!" an. Doch Nikki reagierte mit einem entschiedenen "Nein! Dankt mir!" und taufte den Move auf ihren Social-Media-Kanälen prompt in "Fearless Lock" um. Der Abend endete dennoch ohne Titelgewinn für Nikki, die von Stephanie Vaquer besiegt wurde.

Trotz der Niederlage zeigte sich die Sportlerin nach dem Match dankbar: "Bella Army, ich habe euch heute Abend gesehen!", postete sie auf X. "Und ich habe euch gehört! Meine Güte, ich liebe euch alle! So dankbar für euch! Danke, dass ihr mir das Gefühl gegeben habt, so besonders zu sein!", schrieb sie zudem später begeistert und bedauerte, ihre treuen Anhänger nicht mit einem Sieg belohnt zu haben. Unterdessen sorgt Nikki auch abseits des Rings für Schlagzeilen. In einem Instagram-Video trug sie das Trikot des NFL-Stars Cooper DeJean, was Gerüchte über eine mögliche Romanze zwischen den beiden erneut anheizte.

Nikki war einst fünf Jahre lang mit John Cena liiert. Das Paar verlobte sich 2017 bei WrestleMania 33 in einem denkwürdigen Moment. Doch nur ein Jahr später trennten sich ihre Wege. Als Grund für die Trennung von John nannte Nikki unter anderem ihre unterschiedlichen Einstellungen zum Thema Kinder. 2022 heiratete sie den Tänzer Artem Chigvintsev (43), mit dem sie ihren Sohn Matteo hat. Die Ehe hielt jedoch nicht. Das Paar wurde 2024 geschieden. Während Nikki sich im Wrestling-Ring neu erfindet, scheint sie auch privat neue Kapitel aufzuschlagen, womit sie nicht nur ihre Fans, sondern auch die Klatschspalten fesselt.

Getty Images Nikki Bella, Ex-Wrestlerin

Getty Images John Cena und Nikki Bella im März 2017

IMAGO / APress Nikki Bella, Wrestlerin