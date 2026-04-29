John Cena offenbart: Dieser Film war eine Qual für ihn

John Cena (49) blickt nicht auf alle seine Filmprojekte mit Stolz zurück. Der Schauspieler und ehemalige Wrestlingstar hat jetzt offen zugegeben, dass er den Dreh zu seinem ersten großen Kinofilm "The Marine" aus dem Jahr 2006 schlichtweg "gehasst" hat. In dem Actionfilm spielte er die Hauptrolle des Sergeant John Triton – und die Erfahrungen hinter den Kulissen beschrieb er Mirror zufolge als regelrecht "schmerzhaft". Erschwerend kam hinzu, dass er sich während der Dreharbeiten einen Brustmuskelriss zuzog und trotz Operation und laufender Genesung weiter am Set in Australien arbeiten musste – inklusive körperlich anspruchsvoller Stunts wie Sprünge und Autounfälle.

Der Hauptgrund für Johns Abneigung gegenüber dem Projekt war unter anderem der Kulturschock zwischen Wrestling-Welt und Filmset. Im WWE-Alltag war er ständiges Adrenalin und unmittelbare Reaktionen des Publikums gewohnt. Am Set hingegen herrschte laut dem Schauspieler eine "Bibliotheksstille", und ein einziger Drehtag konnte damit verbracht werden, eine einzige Explosion einzufangen. Dieses geduldige Tempo empfand er als unerträglich. Rückblickend räumte er aber ein, dass er damals Filme vor allem als Werbemittel für den Ticketverkauf seiner Wrestlingauftritte betrachtete – nicht als eigenständige Kunstform. Er habe dahingehend "groß versagt", indem er die Arbeitsweise des Filmteams kritisiert und die Anforderungen des Filmemachens nicht respektiert habe.

Interessant ist auch, wie der Wrestlingstar überhaupt zu der Rolle kam: Er war nicht die erste Wahl – und noch nicht mal die zweite. Zunächst sollte "Stone Cold" Steve Austin (61) die Hauptrolle übernehmen, lehnte aber wegen des Drehbuchs ab. Dann wurde Randy Orton (46) besetzt, der jedoch kurz darauf wieder aus dem Projekt entfernt wurde. Erst dann wandte sich WWE-Chef Vince McMahon (80) persönlich an John und teilte ihm mit, dass er innerhalb weniger Tage nach Australien zum Dreh aufbrechen würde. Auch die Besetzung des Bösewichts lief nicht ohne Umwege: Die Rolle des Antagonisten Rome, die schließlich Robert Patrick übernahm, war ursprünglich für Al Pacino (86) vorgesehen gewesen – der lehnte allerdings wegen des Gehaltsangebots ab.

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Getty Images John Cena moderiert WrestleMania 42 im Allegiant Stadium in Las Vegas

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Getty Images John Cena nach der Niederlage gegen Cody Rhodes bei WWE SummerSlam im MetLife Stadium, East Rutherford, August 2025

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Getty Images John Cena im Januar 2014

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