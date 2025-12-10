Für John Cena ist die Meinung von seiner Frau am wichtigsten

John Cena (48), bekannt als Wrestling-Legende und Schauspieler, hat in einem Interview mit People einen besonderen Einblick in sein Privatleben gegeben. Laut eigener Aussage zählt für ihn in seinem Leben derzeit nur die Meinung einer Person: seiner Ehefrau Shay Shariatzadeh. "Es ist sie und sonst niemand", erklärte der 48-Jährige und betonte dabei, dass die Partnerschaft mit Shay für ihn wie ein Dreibein-Rennen sei, das beide gemeinsam meistern. Am 13. Dezember wird John in sein letztes Wrestling-Match steigen – ein Kampf gegen den ehemaligen WWE World Heavyweight Champion Gunther (38), der um 20 Uhr Eastern Time live auf Peacock übertragen wird.

John und Shay sind seit 2020 verheiratet. Kennengelernt hatten sie sich in Vancouver, als er "Playing with Fire" drehte, sie arbeitet als Ingenieurin. Zuvor zeigten sie sich im Oktober 2019 erstmals gemeinsam auf dem roten Teppich. Eine andere Version ihres Kennenlernens erzählte John 2024 bei Howard Stern (71): Bei einer Super-Bowl-Party habe erst eine Bekannte um ein Foto gebeten, dann stand Shay neben ihm. "Wir haben unser erstes Fan-Foto, das hängt bei uns dort, wo wir unsere Hüte aufhängen. Es ist großartig", sagte er. Er bat um ihre Nummer und schrieb auf dem Heimweg sofort: "Es war so schön, dich kennenzulernen, du bist wunderschön."

Die kommende Veranstaltung markiert das Ende einer beeindruckenden Karriere, in der John 17 Mal WWE-Weltmeister wurde und sich weltweit einen Namen machte. Der Schritt in den Ruhestand kommt nicht überraschend, da er bereits zuvor verdeutlichte, dass er den Weg für die nächste Generation freimachen möchte. Neben dem Wrestling setzt er mittlerweile erfolgreich auf seine Schauspielkarriere und persönliche Projekte. Die Entscheidung, sich zurückzuziehen, zeigt die Entwicklung eines Mannes, der seine Prioritäten klar neu gesetzt hat – zuerst auf seine Frau und nun auch auf ein neues Kapitel im Leben.

Anzeige Anzeige

Getty Images John Cena und Shay Shariatzadeh bei der Premiere von "Happy Gilmore 2" in New York, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images John Cena und Shay Shariatzadeh bei der UK-Sondervorführung von "Head of State" im BFI Southbank in London, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images John Cena nach der Niederlage gegen Cody Rhodes bei WWE SummerSlam im MetLife Stadium, East Rutherford, August 2025