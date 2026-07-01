Dieser Vasektomie-Fauxpas brachte Eric André an Grenzen

Comedian Eric André (43) hat in der "The Howard Stern Show" offen über seine Vasektomie gesprochen – und dabei eine ziemlich schmerzhafte Geschichte ausgegraben. Kurz nach dem Eingriff besuchte der Schauspieler ein Konzert der Rockband Nine Inch Nails. Was dann passierte, schilderte er gegenüber Moderator Howard mit gewohnt schonungsloser Offenheit: Als er dort den Filmemacher John Waters entdeckte und vor Begeisterung anfing, wie wild herumzuspringen, rächte sich das prompt. Sein Intimbereich habe sich danach "wie ein Paar Maracas" angefühlt, beschrieb Eric das Ergebnis seines unvorsichtigen Verhaltens.

Howard hatte den Komiker zuvor auch zu den langfristigen Konsequenzen seiner Entscheidung befragt und wollte wissen, was passiert, wenn er sich doch noch Kinder wünscht. Eric beruhigte ihn: Er habe vorsorglich Sperma eingefroren und könne deshalb auch in Zukunft noch Vater werden. "Wenn ich mit 50 aufwache und ein Kind will, kann ich das absolut haben", erklärte er. Außerdem betonte er, dass der Eingriff vollständig reversibel sei. Sein Arzt habe ihm geraten: "Es ist besser, ein Kind absichtlich zu bekommen als aus Versehen."

Neben den Vasektomie-Geschichten nutzte Eric den Auftritt bei Howard auch, um seinen neuen Netflix-Film "Little Brother" zu promoten, in dem er gemeinsam mit John Cena (49) ein ungewöhnliches Brüderduo spielt. Gegenüber People schwärmte er von der Zusammenarbeit mit seinem Co-Star: "Er ist perfekt. Ich fühle mich wohl mit John." Die beiden kennen sich bereits seit Jahren – John war einst Gast in Erics Talkshow "The Eric André Show", die von 2012 bis 2023 lief.

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Getty Images Eric André im Juni 2026

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Getty Images Eric André bei der Premiere von "Jackass Forever" im Februar 2022 in Hollywood

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Getty Images John Cena und Eric André, Schauspieler