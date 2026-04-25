John Cena legt Fokus nach WWE-Aus auf Familie und Freunde

Nach seinem Abschied vom professionellen Wrestling im Dezember hat John Cena (49) nun mehr Zeit für die wichtigen Dinge im Leben – und die nutzt er bewusst. Im Interview mit dem Magazin People spricht der Schauspieler und ehemalige Wrestlingstar offen darüber, wie er sein Leben seit dem WWE-Ruhestand neu ausrichtet: mehr Zeit für Freunde, mehr Zeit für seine Familie und vor allem mehr Zeit für seine Frau Shay Shariatzadeh. Gleichzeitig engagiert er sich für das Thema finanzielle Bildung und ist dafür eine Partnerschaft mit dem Bankunternehmen Chime eingegangen. "Ich vermisse es natürlich, im Ring zu stehen", sagt John, findet aber, dass sich durch das Ende seiner Wrestlingkarriere neue Türen geöffnet haben. Er meinte: "Du schließt ein Kapitel, und wer weiß, welches andere sich öffnet."

Dass ihm finanzielle Bildung so am Herzen liegt, kommt nicht von ungefähr. Bevor er bei der WWE groß rauskam, lebte John zeitweise in seinem Auto – umgeben von Menschen, die mit Geld zu kämpfen hatten. "Ich bin in einem Umfeld aufgewachsen, in dem alle um mich herum verschuldet waren, niemand gut gestellt war und niemand irgendjemanden etwas beibrachte", erinnert er sich. Heute hilft er aktiv seinen Brüdern, seiner Mutter, seinem Vater und einem Cousin dabei, einen gesünderen Umgang mit Finanzen zu entwickeln. Ein Gespräch mit einem seiner vier Brüder habe ihn zuletzt besonders bewegt: Der Bruder habe zwar gesagt, er wolle glücklich sein, aber nicht gewusst, was das für ihn bedeute. Für John ist Geld deshalb kein Selbstzweck: "Geld ist schlicht und einfach nur ein Werkzeug."

Mit dem Ende seiner Wrestlingkarriere hat John auch seiner Ehe mit Shay mehr Raum gegeben. Als er Filme und WWE gleichzeitig unter einen Hut bringen musste, sei seine Beziehung zu Shay oft zu kurz gekommen, gibt er offen zu. Jetzt starten die beiden ihren Tag gemeinsam mit Kaffee – zum Planen und Reflektieren – und beenden ihn, wann immer möglich, mit einem Glas Wein oder einem Drink beim gemeinsamen Abendessen. "Ich würde sagen, das sind wohl die Dinge, für die wir uns etwas gönnen", so John, "aber der Gewinn ist enorm, weil ich eine tiefere Verbindung zu den Menschen bekomme, die ich liebe." Hinter ihm liegt eine 25-jährige Karriere als Wrestler, die er mit einer Abschiedstour durch 36 US-Bundesstaaten verabschiedet hat – und die er nun mit dem Moderieren der WrestleMania 42 sowie einem romantischen Netflix-Film für ein weiteres Kapitel nutzt.

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Getty Images John Cena und Shay Shariatzadeh bei der Premiere von "Happy Gilmore 2" in New York, Juli 2025

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Getty Images John Cena moderiert WrestleMania 42 im Allegiant Stadium in Las Vegas

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Getty Images John Cena und Shay Shariatzadeh bei der UK-Sondervorführung von "Head of State" im BFI Southbank in London, Juli 2025