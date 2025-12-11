Jimmy Kimmel offen über John Cenas fast-nackte Oscar-Show

Jimmy Kimmel (58) hat in seiner Late-Night-Show "Jimmy Kimmel Live" einen amüsanten Einblick in die strengen Vorgaben der Oscar-Veranstaltungen gegeben. Anlass war der Auftritt von Schauspieler und Wrestler John Cena (48) bei der Verleihung 2024, bei der er fast nackt den Preis für das beste Kostümdesign präsentierte. Lediglich ein großer Umschlag und ein paar Birkenstocks sorgten damals für etwas Bedeckung. John scherzte im Gespräch mit Kimmel: "Der Umschlag war so klein!" Um peinliche Pannen zu verhindern, wurde der Umschlag extra vergrößert und weitere Maßnahmen ergriffen.

Jimmy erklärte, wie umfangreich die Vorbereitung für Johns mutigen Auftritt war. Da die Oscar-Verleihung live ausgestrahlt wurde, musste der Sender sicherstellen, dass alles jugendfrei bleibt. John enthüllte schmunzelnd, dass er zusätzlich mit Klebeband "abgesichert" wurde, um bloß keine ungewollten Einblicke zu gewähren. Hinter den Kulissen sei regelrecht geschwitzt worden, da die Regelwächter mehrfach seine Garderobe aufsuchten, um alles doppelt und dreifach zu überprüfen. Er trug letztlich einen diskreten Schutzbeutel als Unterwäsche, wie später veröffentlichte Fotos belegen.

Johns wagemutiger Auftritt mag provokant gewesen sein, doch hinter der Bühne sorgten klare Regeln und ein erfahrenes Team für Sicherheit. Jimmy, der bereits viermal die Oscars moderierte, plauderte aus, dass die Kleiderordnung schon seit 90 Jahren strikt eingehalten wird. John ließ es sich nicht nehmen, die Situation mit humorvollen Kommentaren zu würzen: "Man darf nicht das 'Exit' zeigen." Der Wrestler ist bekannt für seine lockere Art, die in solchen Momenten besonders auffällt. Das Publikum bleibt von derartigen Aktionen begeistert, vor allem wenn nichts dem Zufall überlassen wird.

Getty Images Jimmy Kimmel beim Rare Impact Fund Benefit in Los Angeles, Oktober 2025

Getty Images Jimmy Kimmel und John Cena bei der 96. Verleihung der Oscars

Getty Images John Cena im Januar 2014