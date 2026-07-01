Lange Liebe: Alec und Hilaria Baldwin feiern 14 Jahre Ehe

Alec Baldwin (68) und Hilaria Baldwin (42) feiern heute ihren 14. Hochzeitstag. Das Paar gab sich am 30. Juni 2012 das Jawort und begann kurz darauf, seine große Familie aufzubauen. Tochter Carmen kam als Erstgeborene im August 2013 zur Welt, danach folgten Rafael, Leonardo, Romeo, Eduardo, María Lucía und schließlich Ilaria im Jahr 2022. Auf Instagram zeigte sich die neunköpfige Familie immer wieder in verschiedenen Momenten in den vergangenen Jahren – von Halloweenkostümen über Geburtstagspartys bis hin zu einem Familienporträt für die Realityshow "The Baldwins".

Alec Baldwin ist darüber hinaus Vater von Tochter Ireland Baldwin (30), die aus seiner früheren Beziehung mit Schauspielerin Kim Basinger (72) stammt. Bekannt gemacht hat das Paar in jüngster Zeit vor allem die TLC-Realityshow "The Baldwins", die im Februar 2025 startete und Einblicke in den turbulenten Alltag der Großfamilie gibt. Hilaria äußerte sich in einem Coverstory-Interview mit People begeistert über das Format: "Deine Geschichte zu erzählen ist eine Sache, und deine Geschichte zu zeigen ist etwas anderes. Es fühlte sich authentisch an, es fühlte sich menschlich an. Es fühlte sich sehr ermächtigend an."

Alec und Hilaria lernten sich 2011 kennen, ein Jahr später heirateten sie. Bereits in ihrer Weihnachtsbotschaft 2025 hatten die Baldwins ihre Fans überrascht, als Hilaria verkündete, dass die Familie ein neues Familienmitglied aufgenommen hatte – einen Welpen namens Laila. "Meine 'Was macht einer mehr?'-Persönlichkeit hat Ja gesagt", schrieb sie damals zu einem Gruppenfoto vor dem Weihnachtsbaum. Mit ihren sieben Kindern und dem neuen Vierbeiner ist das Baldwin-Haus damit voller denn je.

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Getty Images Alec Baldwin und Hilaria Baldwin bei den Gotham Awards 2025 in New York

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Instagram / @hilariabaldwin Alec und Hilaria Baldwins Kinder auf Instagram.

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Instagram / hilariabaldwin Hilaria Baldwin und Welpe Laila, Dezember 2025