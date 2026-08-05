Trotz acht Kindern: Alec Baldwin fragt nach weiterem Baby

Alec Baldwin (68) sorgt jetzt mit einem augenzwinkernden Baby-Wunsch für Aufsehen: Der Schauspieler scheint sich mit seiner Frau Hilaria Baldwin (42) offenbar noch ein weiteres Kind vorstellen zu können. In einem gemeinsamen Video auf Instagram sitzt Hilaria auf dem Sofa und sagt zu ihrem Mann: "Ich würde alles für dich tun." Alecs Antwort folgt prompt: "Dann bekomm noch ein Baby mit mir." Hilaria springt daraufhin auf und flüchtet. Zu dem Clip schreibt sie scherzhaft: "Wenn 'Ich würde alles für dich tun' auf die Realität mit ihren Bedingungen trifft."

Das Paar ist bereits Eltern von sieben gemeinsamen Kindern: den Töchtern Carmen, María und Ilaria sowie den Söhnen Rafael, Leonardo, Romeo und Eduardo. Für Alec ist es sogar das achte Kind, wie das US Magazine berichtet. Seine älteste Tochter Ireland bekam der Schauspieler 1995 gemeinsam mit seiner Ex-Frau Kim Basinger (72). Dass der Wunsch nach weiterem Nachwuchs bei ihm immer wieder Thema ist, zeigte Alec bereits in einem Interview mit dem People Magazine im Jahr 2025. Damals erklärte er: "Ab und zu, wenn das Baby älter wird und so ungefähr zwei Jahre alt ist, schaue ich Hilaria an und sage: 'Zeit für das nächste'."

Alec Baldwin und Hilaria Baldwin sind seit 2012 verheiratet und hatten ihre Familienplanung im Jahr 2023 eigentlich bereits abgeschlossen. "Das ist wahrscheinlich, ganz sicher, fast durch und durch mein letztes Baby", erklärte Hilaria damals gegenüber Romper. Auch gegenüber dem People Magazine machte die 39-Jährige zuletzt deutlich, dass sie die Herausforderungen einer so großen Familie spürt. Zwar seien die Kinder des Paares "so süß", doch Hilaria fügte hinzu: "Aber mein Körper ist wirklich müde."

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Getty Images Hilaria Baldwin und Alec Baldwin bei den Gotham Television Awards 2025 in New York, Juni 2025

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Getty Images Alec Baldwin mit seiner Familie, 2021

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Instagram / hilariabaldwin Hilaria und Alec Baldwin mit ihren Kids und ihrem neuen Welpen, Dezember 2025

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