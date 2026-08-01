Hilaria Baldwin spricht offen über Essstörung & Heilungsweg

Hilaria Baldwin (42) hat sich in einem Interview so offen wie selten über ihre jahrelangen Kämpfe mit Essstörungen geäußert. Die Tänzerin und Unternehmerin sprach jetzt in einer Folge von SiriusXM's "Page Six Radio" darüber, wie sie lange Zeit unter verschiedenen Essstörungen gelitten hat – und wie schwer der Weg zurück zu einem gesunden Körperbild war. Besonders erschreckend: Auf dem Höhepunkt ihrer Erkrankung hatte sie sogar Angst vor den Kalorien in Zahnpasta. "Ich hatte Angst, wie viele Kalorien in Zahnpasta stecken könnten", erzählte die Frau von Alec Baldwin (68).

Hilaria schilderte im Gespräch, dass sie alle möglichen Formen von Essstörungen durchlebt habe: "Ich habe alles gemacht. Ich hatte Magersucht, ich hatte Bulimie, ich habe zu viel gegessen, ich habe zu wenig gegessen." Das Erschreckende daran: Die ersten Diäten begann sie bereits mit gerade einmal fünf Jahren. "Ich dachte, da ist etwas kaputt in mir", so Hilaria rückblickend. Heute weiß sie, dass ihr Spiegelbild damals keineswegs dem entsprach, was sie wahrgenommen hat. "Ich sehe mich von damals und ich sah gut aus. Aber ich dachte, ich wäre ein Wal", erklärte sie. Mittlerweile habe sie "viel Arbeit" in ihre Heilung investiert und könne heute sagen, dass sie sich von dieser belastenden Lebensweise befreit hat. "Ich will so nicht leben; ich bin unglücklich. Ich kann keine guten Beziehungen haben, keine guten Freundschaften, ich kann nicht mit Menschen essen gehen. Es ist so, so, so stressig", beschrieb sie die Zeit damals.

Die Erfahrungen aus ihrer eigenen Vergangenheit prägen heute auch Hilarias Umgang mit ihren sieben gemeinsamen Kindern mit Schauspieler Alec Baldwin: Carmen, Rafael, Leonardo, Romeo, Eduardo, María und Ilaria. "Was ich mit meinen Kindern versuche, ist, sie zu stärken, über Kraft zu sprechen, darüber zu reden, wie das Essen sie fühlen lässt", erklärte sie. Dabei legt sie großen Wert darauf, die Kleinen nie für ungesunde Snacks zu beschämen. Hilaria hatte bereits 2018 in einem Instagram-Post über ihre Essstörung gesprochen und dabei auch ihr Buch "The Living Clearly Method" erwähnt, in dem sie über das Aufwachsen mit dieser Erkrankung geschrieben hatte. Yoga sowie Gesundheit und Wellness hätten ihr dabei geholfen, Körper und Geist zu heilen.

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Imago Hilaria Baldwin bei den 2nd Annual Gurus Awards in Los Angeles 2025

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Instagram / hilariabaldwin Hilaria Baldwin auf Reise nach Spanien

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Instagram / hilariabaldwin Hilaria und Alec Baldwin mit ihren Kids und ihrem neuen Welpen, Dezember 2025

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