Ireland Baldwin verrät kuriose Babybauch-Probleme

Ireland Baldwin (30) gibt ihren Fans gerade sehr ehrliche Einblicke in ihre Schwangerschaft – und die haben es in sich. Auf Instagram teilte die 30-Jährige am 3. Juni mehrere Fotos aus ihrem Alltag mit Babybauch und schilderte dabei detailliert, wie heftig die Übelkeit sie gerade erwischt hat. "Heute hat mich die Übelkeit wie ein Irrer erwischt", schrieb sie unter den Bildern, auf denen sie mal erschöpft, mal auf dem Badezimmerboden kniend zu sehen ist. "Ich habe den ganzen Tag denselben Chipotle-Burrito erbrochen", so die Tochter von Alec Baldwin (68).

Doch damit nicht genug: Die werdende Mutter schilderte außerdem einen besonders skurrilen Moment, der sich offenbar während eines heftigen Brechreizes ereignete. "Ich habe so heftig erbrochen, dass ich mich dabei eingenässt habe – auf dem Badezimmerboden. Und der Fleck hatte die Form von Mickey Mouse!", erzählte Ireland ihren Followern, um die Geschichte dann mit einem Scherz aufzulockern: "Jetzt will ich Pfannkuchen." Das Model erwartet ihr zweites Kind mit Partner RAC (41), bürgerlicher Name André Allen Anjos, mit dem sie die Schwangerschaft bereits im Mai mit einem kreativen Instagram-Video verkündet hatte.

Gemeinsam mit dem Musiker und Produzenten ist Ireland bereits Mutter der kleinen Holland, die im Mai 2023 zur Welt kam. Zum zweiten Geburtstag des Mädchens im vergangenen Jahr veranstaltete die Familie ein großes Farmfest auf der Triskele Farm. Auf den Fotos, die Ireland damals auf Instagram teilte, war auch Oma Kim Basinger (72) zu sehen, die Mutter des Models und Ex-Frau von Alec. "Haben Hollands 2. Geburtstag auf der Triskele Farm mit unseren Liebsten gefeiert", schrieb Ireland damals dazu. Und jetzt darf sich Holland schon bald über ein kleines Geschwisterchen freuen.

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Imago Ireland Baldwin bei der Elton John AIDS Foundation Academy Awards Viewing Party in West Hollywood

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Instagram / irelandirelandireland Ireland Baldwin mit ihrer Tochter Holland und ihrem Papa Alec Baldwin im Mai 2024

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Instagram / irelandirelandireland Ireland Baldwin zeigt ihren After-Baby-Body, Februar 2024