Hilaria Baldwin meistert Flug allein mit sieben Kindern

Hilaria Baldwin (42) hat sich einer ganz besonderen Herausforderung gestellt: Zum allerersten Mal ist die Tänzerin und Unternehmerin mit all ihren sieben Kindern ohne weitere erwachsene Begleitung in ein Flugzeug gestiegen. Ziel der Reise war Spanien, wo die Familie die Großeltern besuchen wollte. Auf Instagram teilte Hilaria jetzt mehrere Eindrücke des Abenteuers – darunter ein Spiegelselfie inmitten eines Bergs von Koffern sowie Videos der Kinder, die ihr Gepäck durch den Flughafen rollten. "7 Kinder, 1 Erwachsener (ich)", schrieb sie zu einem der Posts und fasste das Erlebnis in wenigen Worten zusammen: "Endloses Chaos, aber jede Sekunde wert."

Zur großen Erleichterung der Mutter verhielten sich alle sieben Kinder während des Fluges mustergültig – auch wenn das nicht von Anfang an so sicher war. "Manche wollten meine Erwartungen niedrig halten", schrieb Hilaria in einem weiteren Instagram-Post. Tochter Carmen, die Älteste der sieben Geschwister, hatte im Vorfeld übrigens ganz konkrete Pläne für Spanien: "Ich freue mich am meisten darauf, meine Familie zu sehen und shoppen zu gehen", sagt die Zwölfjährige. Hilaria zog aus der Reise ein positives Fazit: "Dieses Erlebnis hat mir gezeigt, dass wir in eine Phase eingetreten sind, in der die Kinder alt genug sind, dass wir das häufiger machen können."

Für die Familie von Hilaria und ihrem Ehemann Alec Baldwin (68) spielen solche gemeinsamen Erlebnisse immer wieder eine große Rolle. Seit ihrer Hochzeit im Jahr 2012 ist die Patchworkfamilie des Schauspielers stetig gewachsen, heute gehören neben den sieben gemeinsamen Kindern auch Alecs erwachsene Tochter Ireland (30) aus seiner früheren Beziehung mit Kim Basinger (72) dazu. Immer wieder gibt Hilaria im Netz Einblicke in ihr Familienleben, das oft turbulent ist. Erst im März berichtete sie von einem Schreckmoment im Urlaub, als sich Sohn Leonardo verletzte und im Krankenhaus behandelt werden musste. Trotzdem zeigt sie ihre gemeinsamen Reisen regelmäßig als wichtige Familienzeit. Schon im Februar war sie mit einigen ihrer Kinder bei der New York Fashion Week unterwegs. Der neue Spanien-Trip scheint für sie nun vor allem eines gezeigt zu haben: Mit ihren Kindern klappt inzwischen sogar ein Flug in großer Besetzung erstaunlich gut.

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Instagram / hilariabaldwin Hilaria Baldwin auf Reise nach Spanien

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Instagram / hilariabaldwin Hilaria und Carmen Baldwin im Februar 2024

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Instagram / hilariabaldwin Hilaria und Alec Baldwin mit ihren Kids und ihrem neuen Welpen, Dezember 2025