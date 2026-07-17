Alec Baldwin kassiert Shitstorm nach Abschied von Sam Neill

Alec Baldwin (68) steht nach seinem Abschied von Sam Neill (†78) nun heftig in der Kritik. Nachdem der Jurassic Park-Star vor wenigen Tagen gestorben war, veröffentlichte Alec auf Instagram ein fast dreiminütiges Video, um sich von seinem früheren Co-Star zu verabschieden. Die beiden hatten laut Kurier.at 1990 gemeinsam in "Jagd auf Roter Oktober" gespielt. Doch statt über Sam zu sprechen, nutzte Alec den Clip größtenteils, um über seine eigenen Erinnerungen an den Dreh zu erzählen – und löste damit einen Sturm der Entrüstung aus.

Zwar begann Alec sein Video noch mit den Worten, dass ihn Sams Tod sehr erschüttert habe, danach driftete der Schauspieler jedoch schnell zu allgemeinen Erinnerungen an die Produktion ab. Er sprach darüber, dass "Jagd auf Roter Oktober" eine seiner ersten großen Filmrollen gewesen sei, erwähnte unter anderem Sean Connery (†90), Tim Curry (80), James Earl Jones (†93) und Autor Tom Clancy (†66). Erst ganz zum Schluss sagte Alec: "Oh mein Gott. Mein Gott. Sam Neill. Mein Beileid an seine Familie." Daraufhin fragten sich viele Fans auf Instagram, ob das Video überhaupt Sam gewidmet gewesen sei. Ein Nutzer schrieb: "Das war keine besonders große Würdigung für Sam, sondern lediglich eine namentliche Erwähnung. Das kannst du besser, Alec."

Sam Neill galt über Jahrzehnte als einer der bekanntesten Schauspieler Neuseelands und wurde mit Filmen wie "Das Piano" und "Jurassic Park" weltweit berühmt. Der Filmstar starb am 13. Juli im Alter von 78 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung, wie kürzlich offiziell bestätigt wurde. Besonders tragisch: Nur wenige Monate zuvor hatte er ein aggressives Lymphom besiegt und öffentlich erklärt, dass sich kein Krebs mehr in seinem Körper befinde. Neben Alec trauern nun zahlreiche Wegbegleiter, Fans und vor allem Sams Familie um den beliebten Schauspieler.

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Getty Images Alec Baldwin, Februar 2025

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Getty Images Alec Baldwin, Schauspieler

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Getty Images Sam Neill bei den AACTA Awards 2025