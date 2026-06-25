Hilaria Baldwin plant Mallorca-Sommer trotz Herkunftsskandal

Fünf Jahre nach ihrem Herkunftsskandal zieht es Hilaria Baldwin (42) zurück nach Spanien: Die Tänzerin und Unternehmerin plant, den Juli gemeinsam mit ihren sieben Kindern auf Mallorca zu verbringen. Gegenüber der Daily Mail, der sie ihr Statement bei der Gurus Beauty Awards Veranstaltung in New York City gab, bezeichnete sie die Reise als eine Art Testlauf für zukünftige Sommer. "Ich bringe meine Kinder dazu, den ganzen Juli mit meiner Familie in Mallorca zu verbringen", verriet sie. "So stelle ich mir die Sommer in Zukunft vor." Den Rest des Sommers will sie zurück in den Hamptons verbringen, wo sie mit Ehemann Alec Baldwin (68) und den Kindern lebt.

Damit ist der Spanien-Trip aber nicht das einzige Highlight, auf das sich Hilaria in nächster Zeit freut. Ende Juni feiert sie gemeinsam mit Alec ihren 14. Hochzeitstag – und hat für die Gelegenheit sogar ein verspätetes Geschenk parat. Die Tänzerin hatte ein Jubiläumsgeschenk für ihren Mann bereits vor einem Jahr versteckt und dann schlichtweg vergessen, wo es lag – bis jetzt. "Ich habe ihm letztes Jahr eine Kerze besorgt, auf der so etwas steht wie 'Wir nerven uns schon seit 13 Jahren gegenseitig.' So etwas Witziges! Ich habe sie gerade erst wiedergefunden!", erzählte sie lachend. Da das Paar am 30. Juni bereits 14 Jahre verheiratet ist, muss das Geschenk nun schnell übergeben werden.

Der Hintergrund der Mallorca-Pläne ist auch ein sehr persönlicher: Hilaria, die als Hillary Hayward-Thomas in Boston zur Welt kam, wuchs mit engen Verbindungen zu Spanien auf und reiste als Kind regelmäßig dorthin. Ihre Eltern leben seit 2011 auf der Insel. Seit 2020 stand sie im Mittelpunkt einer öffentlichen Debatte, nachdem aufgedeckt wurde, dass ihre CAA-Biografie sie fälschlicherweise als auf Mallorca geboren auswies. In einem Statement hatte sie damals erklärt, sie sei "mit zwei Kulturen aufgewachsen, der amerikanischen und der spanischen", und fühle "ein echtes Zugehörigkeitsgefühl zu beiden". Alle sieben gemeinsamen Kinder von ihr und Alec tragen auch spanische Namen: Carmen, Rafael, Leonardo, Romeo, Eduardo, Lucía und Ilaria.

Anzeige Anzeige

Getty Images Hilaria Baldwin, Ehefrau von Alec Baldwin

Anzeige Anzeige

Instagram / hilariabaldwin Hilaria und Alec Baldwin mit ihren Kids und ihrem neuen Welpen, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / hilariabaldwin Alec und Hilaria Baldwin, Dezember 2025

Anzeige