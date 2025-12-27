So aufregend war Weihnachten für Alec Baldwins Großfamilie

Weihnachten im Hause von Hilaria Baldwin (41) und Alec Baldwin (67) war in diesem Jahr alles andere als still und besinnlich: Auf Instagram präsentiert Hilaria eine XXL-Familienaufnahme, auf der das Paar von den sieben gemeinsamen Kindern und einem kleinen Hund umringt ist. Im gemütlichen Wohnzimmer sitzt die Großfamilie dicht gedrängt zusammen, die Kinder lachen, der neue Welpe wird von Arm zu Arm gereicht. "Frohe Weihnachten und Feliz Navidad", schreibt Hilaria zu den Fotos und schickt ihren Followern jede Menge Liebe zum Fest – inklusive erster Eindrücke vom turbulenten Feiertagsleben mit acht kleinen Wirbelwinden auf zwei und vier Beinen.

In ihrem Post erklärt die Unternehmerin, dass der Weihnachtszauber in diesem Jahr auch ein wenig Wehmut mit sich brachte. Familienhund Dama sei im Herbst nach über 13 Jahren gestorben. "Sie hatte ein wundervolles Leben, aber es war trotzdem sehr traurig", erzählt sie. Ganz ersetzen könne man Dama zwar nicht, doch auf Wunsch der Kinder zog kurz vor den Feiertagen ein neues Familienmitglied ein: Welpe Laila. "Wir lieben sie jetzt schon, und unsere anderen Fellbabys tun das auch! Paolo, der Kater, hat sie adoptiert – genauso wie er es mit den anderen Welpen macht. Das einzige Problem ist, dass wir uns beim Kuscheln und Tragen abwechseln müssen", schließt sie mit einem Augenzwinkern ab.

Doch nicht nur die Hunde sorgen für frischen Wind – auch abseits der Feiertage gab es bei Hilaria und Alec spannende Veränderungen. Wie in den vergangenen Tagen berichtet wurde, waren die Unternehmerin und der Schauspieler gemeinsam auf Haussuche in Upper Montclair, New Jersey. Sie wurden dabei gesehen, wie sie sich eine großzügige Immobilie in dem begehrten Viertel zeigen ließen. Über die Gründe für den potenziellen Umzug hatte Hilaria zuvor offen gegenüber Gurus gesprochen: "Wir überlegen, nach Los Angeles zu ziehen. Wir brauchen frische Energie, einen Reset." Die Überlegungen gingen also doch in eine andere Richtung als anfänglich vermutet.

Instagram / hilariabaldwin Hilaria und Alec Baldwin mit ihren Kids und ihrem neuen Welpen, Dezember 2025

Instagram / hilariabaldwin Hilaria Baldwin und Welpe Laila, Dezember 2025

Instagram / hilariabaldwin Alec und Hilaria Baldwin im Juni 2024