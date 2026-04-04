Jason Earles verrät seine "Hannah Montana"-Lieblingsszene

Jason Earles (48) hat anlässlich des 20. Jubiläums von Hannah Montana eine besondere Erinnerung aus seiner Zeit am Set geteilt. Der Schauspieler nahm an der Premiere des Anniversary Specials in Los Angeles teil und verriet dort gegenüber Entertainment Weekly, welche Szene aus der gesamten Franchise-Geschichte ihm am meisten am Herzen liegt. Der Moment, den er als seinen absoluten Favoriten bezeichnet, stammt aus dem Film "Hannah Montana: The Movie" von 2009 und ist eine improvisierte Einlage, die laut Jason perfekt den Charakter seiner Serienfigur Jackson Stewart verkörpert.

Die besagte Szene spielt sich am Ende des Films ab, als Miley Stewart ihre Geheimidentität als Hannah Montana vor einer großen Menschenmenge in ihrer Heimatstadt enthüllt und anschließend den Song "You'll Always Find Your Way Back Home" performt. "Es gibt einen improvisierten Moment am Ende nach der ganzen Geheimnis-Enthüllung. Dann nimmt sie das Geheimnis zurück, fährt auf einem Truck vorbei und die Kamera schwenkt über das Publikum. Ich zeige ihr einfach das große Loser-Zeichen", erklärte Jason. Dieser spontane Scherz habe genau das eingefangen, was die Geschwisterbeziehung zwischen Jackson und Miley ausgemacht habe: die Fähigkeit, ernste Momente mit Humor zu untermalen und gleichzeitig bedingungslose Unterstützung zu zeigen. "Das ist mein absoluter Lieblings- und ehrlichster Jackson-Moment der gesamten Serie", so der Schauspieler.

Auch Miley Cyrus (33) feierte das große Jubiläum auf ihre ganz eigene Weise. Die Sängerin veröffentlichte am 27. März mit "Younger You" einen neuen Song, der sowohl ihr jüngeres Ich als auch ihre langjährigen Fans ehren sollte. "Hannah Montana zu feiern bedeutet nicht nur, eine Show zu ehren, es ist ein 'full-circle moment' für mich. HM war der Beginn des Lebens, das ich jetzt kenne", erklärte Miley laut Just Jared. In dem berührenden Track bedankte sich die Musikerin für die Treue ihrer Anhänger und machte ihnen mit den Worten: "Ich verehre euch alle und liebe euch zutiefst. Dieses Jubiläumsspecial ist ein Geschenk von mir an euer jüngeres Ich" eine ganz persönliche Liebeserklärung.

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Imago Jason Earles, März 2026

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Michael Buckner/Getty Images for HRTS Jason Earles und Miley Cyrus beim Kids Day 2006

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ActionPress "Hannah Montana"-Cast, 2006